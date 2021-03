Evolução OPPO 2020 – Os momentos mais impactantes do ano

A crescente evolução OPPO tem sido algo digno de escrita constante ao longo de um 2020 invulgar. O mundo inteiro foi confrontado com enormes desafios e todos nos perguntamos sobre o que fazer ou como agir em tempos tão incertos. É certo que não podemos mudar o mundo, mas podemos continuar a lutar por melhor.

Ora, no meio da luta, existem motivos para celebração pois a OPPO cumpriu 16 anos e começa a despontar na liderança da indústria e tecnologias com mudanças positivas na vida de tantas pessoas. É esta a hora de refletir sobre o começo e onde chegou hoje a marca mostrando os momentos-chave que definiram esta viagem ao longo de 2020.

Valorização dos tempos

Sem dúvida, 2020 foi um duro ano mas nada que o ser humano não consiga ultrapassar com um sorriso. A OPPO está de parabéns em vários aspetos que se destacam:

Android 11

Assim, esta marca foi um dos primeiros OEMs a trazer a última atualização do Android 11 ao público global – o ColorOS 11, lançado em Setembro.

Este sistema operativo foi concebido para fazer a vida de qualquer um fluir e é resultado de uma estreita colaboração entre as duas empresas: OPPO e Google.

Em resumo, o ColorOS 11 oferece:

Opções de visualização personalizáveis Always-On,

Temas e wallpapers, fontes, ícones,

Toques de telemóvel,

Uma experiência verdadeiramente única.

Entretanto, com a ajuda de Three-Finger Translate, Flexdrop, Private System e outras características robustas que aumentam consideravelmente a eficiência do trabalho, é mais fácil do que nunca alcançar o equilíbrio certo entre trabalho e vida pessoal.

Find X2 Pro

Por outro lado, com o ColorOS, o OPPO Find X2 Pro foi nomeado “EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021” em Agosto pela Associação Europeia de Imagem e Som (EISA), um grupo constituído por 61 das revistas de eletrónica de consumo mais respeitadas do mundo.

Ao longo dos anos, a melhoria contínua na conceção, conectividade, duração da bateria e imagem permitiu que a série Find X2 empurrasse sempre os limites da tecnologia e criasse novas possibilidades.

Bateria e carregamento

Na verdade, continuam a haver boas notícias. Foi em 2020 que a OPPO introduziu velocidades de carregamento que alteram o cenário.

Logo, a recente tecnologia de carga flash de 125W é capaz de carregar completamente uma bateria de 4000mAh em apenas 20 minutos. Além disso, a carga flash de 125W foi submetida a extensas atualizações de arquitetura de hardware que itera sobre o design técnico do SuperVOOC.

Não obstante, este desenvolvimento tecnológico de vanguarda estabelece a próxima referência na indústria de carga de flash.

Desde já, por detrás de todas estas brilhantes realizações estiveram os esforços contínuos da OPPO em matéria de I&D sendo que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) anunciou os líderes de 2019 em pedidos internacionais de patentes ao abrigo do sistema do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) que coloca a marca com uns impressionantes 1.927 pedidos de patentes.

Por outras palavras, tudo isto acaba por marcar o caminho da OPPO para se tornar uma empresa ainda mais aberta e inovadora.

Utilizadores por todo o mundo assistem à evolução da OPPO

Porém, com cada conquista, com cada desenvolvimento, a evolução da OPPO permite chegar a cada vez mais utilizadores em todo o mundo.

Ao mesmo tempo que 2020 é o 12.º ano de funcionamento da OPPO no estrangeiro, fora da China, a verdade é que a marca está oficialmente presente em mais de 40 mercados em todo o mundo e tem feito grandes progressos na construção da sua notoriedade.

Em contrapartida, 2018, foi o ano OPPO de entrada no mercado europeu nos topo de gama com o lançamento do Find X.

Dois anos mais tarde, em Maio de 2020, foi criada a sede da Europa Ocidental em Dusseldorf, na Alemanha, para melhor servir os mercados locais e, em pouco tempo tornou-se no terceiro maior OEM no mercado, com uma quota de mercado regional de 3%.

Ao mesmo tempo, a OPPO ocupa o quinto lugar no mercado de smartphones da Europa Ocidental, com uma quota de mercado de 4%, o que representa um aumento de 942% numa base anual.

Para além da Europa, as boas notícias não param e o Sudeste Asiático ficou com 20,3% de quota de mercado a partir do segundo trimestre em 2020 como marca de smartphones de topo.

Igualmente a contribuir para o sucesso, é um facto que atualmente o ColorOS possui mais de 370 milhões de utilizadores mensais ativos em todo o mundo, e acumula um grande número de utilizadores em vários meios, como aplicações, serviços e ecossistema de conteúdos.

Juntar as mãos com os amigos ao longo do caminho

Como diz o ditado: “Se queres ir depressa, vai sozinho”. Se quiserem ir longe, vão juntos” e, sem dúvida, que 2020 foi um ano de caminho profícuo para a OPPO e para todos os seus utilizadores.

Dessa forma, ao expandir os mercados no estrangeiro, a OPPO estabeleceu parcerias com operadores globais líderes em vários países. Gradualmente, foram sendo estabelecidas parcerias abrangentes, por exemplo, com a Deutsche Telekom e a Orange.

Em segundo, os utilizadores do Japão e da Europa também podem aceder aos smartphones OPPO 5G graças à parceria com a KDDI, Softbank, e à Vodafone. De facto, foi através da Vodafone que a gama completa de produtos de telemóveis da OPPO entrou nos mercados de toda a Europa.

Além disso, existiu uma forte aposta na tecnologia 5G a começar pelas universidades ao juntarem-se ao Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para explorar campos como o 5G, inteligência artificial, e grandes dados.

League of Legends

Para os amantes de jogos este também foi um ano importante. O principal destaque foi para a comemoração em outubro do aniversário da League of Legend com a OPPO Find X2 LOL S10 Edition e a edição limitada da League of Legends OPPO Watch RX.

Estratégias futuras guiam o caminho

De facto, ao enfrentar a nova era da Internet de Experience, parece que a OPPO se apercebeu da realidade em que pode estar inserida e da forma como tem de refletir e reavaliar os seus compromissos, avançando com alguns resultados.

Então, durante o OPPO INNO DAY 2020, foi apresentada a “Tecnologia para a Humanidade, Bondade para o Mundo”, que significa que a OPPO acredita que o objetivo da inovação empresarial deve ser impulsionado por e para as pessoas.

Logo, foi revelada a estratégia de desenvolvimento tecnológico 3+N+X, que será a principal prioridade do desenvolvimento de I&D no futuro.

Por último, o percurso foi longo mas proveitoso e estamos certos que o ano de 2021 trará ainda mais realizações, e muita nova inspiração. É tudo uma questão de fixar atento às boas notícias da OPPO.