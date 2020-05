Dica: Vai adorar a novidade que a Google trouxe para o teclado do Android

A Google trata os seus serviços e apps com um cuidado extremo. São o espelho da empresa e da sua filosofia sobre o que deve ser a oferta para os utilizadores. Assim, as novidades são contantes e sempre importantes.~

Com o foco nas melhorias, o teclado da Google tem também seguido esta linha de desenvolvimentos e novidades. A mais recente vem melhorar a sua utilização e em especial o cortar e colar de texto, que fica ainda mais inteligente.

Uma novidade para o Android

Mesmo com uma interface centrada nos toques, o teclado do Android tem ainda um papel importante neste sistema. É com ele que escrevemos e que comunicamos com o mundo. A Google sabe disse e por isso o seu teclado está sempre a ser melhorado.

A mais recente novidade vai ajudar os utilizadore nos processos de edição de texto. Sempre que eliminarem elementos que forem escritos, estes deixam de ser perdidos e passam a ser guardados temporariamente no clipboard do Android.

Teclado da Google trouxe uma surpresa ao utilizador

Esta capacidade permite assim que o texto eliminado não se perde e poderá ser reciclado durante algum tempo. Não é mantido de forma permanente, mas fica acessível para poder ser usado. A sua utilização pode ser feita diretamente das propostas presentes.

Claro que como nem sempre esta reciclagem é imediata, podem também aceder ao clipboard do teclado e usar em qualquer momento posterior. Se assim o pretenderem, podem também memorizar de forma permanente, ativando-o no clipboard do teclado.

Mais nenhum texto será perdido de futuro

Esta novidade esteve em testes por algum tempo e agora a Google está finalmente disponível para todos. Como é normal, será feito de forma faseada e liimtada, para evitar problemas. Ainda assim, dentro de dias deverá estar em todos os smartphones qu eusam este teclado.

Não sendo uma novidade no Android, a Google soube aproveitar esta funcionalidade e colocá-la na sua ferramenta. Assim, não volta a ser perdido texto que foi eliminado e que deve ser recuperado. É sobretudo mais uma excelente funcionalidade deste teclado que todos devem testar e usar.