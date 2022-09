A segurança do Android e dos serviços da Google estão interligados de forma muito orgânica. Sendo tudo uma oferta da mesma empresa, é normal que esta união aconteça e que ao longo do tempo os utilizadores se habituem a esta partilha e união.

Com uma dependência grande toque toca às passwords para o acesso aos serviços da Internet, importa assim ter mais informação. Desta forma, é essencial saber onde estão as passwords no Android, para assim as usar e até para as editar ou eliminar.

No Android, tudo gravita em torno da Google e dos seus serviços. É uma união natural e que ao longo dos anos tem funcionado de forma muito efetiva e útil, tornado este sistema o mais usado e o que está presente em mais smartphones.

Para olhar à segurança, a Google também resolveu integrar uma oferta sua e tem no Chrome uma ferramenta essencial. É aqui que tudo se concentra e que os utilizadores podem usar para aceder ou simplesmente gerir as suas passwords de forma simples e rápida.

Para o fazerem, os utilizadores devem abrir em primeiro lugar o Chrome. Aqui dentro, devem abrir o menu principal deste browser da Google, carregando nos 3 pontos presente no topo direito desta app.

No menu apresentado, bastará abrir a opção Definições, para assim ter acesso às opções procuradas. Nesta nova lista que é apresentada, devem escolher a opção Palavras-passe, para assim terem acesso à lista dos usernames e passwords que estão registos.

Qualquer um deles pode ser aberto e consultado. Basta carregar na entrada pretendida e esta é mostrada. Aqui dentro, podem copiar ou ver estes dados diretamente nesta interface. Caso pretendam, podem ir mais longe e editar ou eliminar estas passwords.

É desta forma simples e rápida que podem consultar as passwords que estão acessíveis no Google. O Chrome é a via para chegar à informação que a Google guarda e de que todos dependem para aceder aos serviços da Internet e as suas apps.