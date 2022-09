Radares de velocidade no IC29/VCI para “acalmia do tráfego”

As autoridades usam radares de velocidade com o objetivo de garantir a segurança rodoviária. Além dos radares espalhados por várias autoestradas portuguesas, também as grandes cidades têm instalados este tipo de equipamentos de monitorização de velocidade.

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai instalar e colocar em funcionamento radares no IC29/VCI no Porto até final de setembro.

Radares de velocidade em funcionamento ainda este mês

A IP vai pôr a funcionar, ainda este mês, radares no Itinerário Complementar (IC29) – Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, uma medida de “acalmia do tráfego” e reforço da segurança rodoviária, indicou hoje à Lusa.

“A colocação dos radares tem como objetivo alertar os automobilistas para a necessidade de adequar a velocidade de circulação, cumprindo os limites de velocidade estabelecidos”, adiantou a IP, em comunicado.

Segundo a IP, “trata-se de uma medida de acalmia de tráfego visando o reforço da segurança rodoviária nestes locais de aproximação à zona de curva e onde são frequentemente praticadas velocidades excessivas face às características geométricas da via”.

Os equipamentos efetuam o controlo da velocidade instantânea nos locais e sentidos onde se encontram instalados, a IP prevê que os mesmos estejam em funcionamento até ao final de setembro.

A IP revela ter ainda prevista a instalação de dois radares similares na Autoestrada 43 (A43).