Sendo um sistema aberto e com muitas possibilidades a serem exploradas, o Android tem muito espaço para que sejam criadas algumas ferramentas e integrações muito interessantes. Basta procurar e explorar, e rapidamente encontram uma utilidade para aplicar.

É precisamente isso que hoje trazemos, com a possibilidade de colocar o Android a falar. Este será reservado e pouco incomodativo, apenas falando quando a sua bateria estiver a carregada a 100%. Simples, rápido e, principalmente, muito engraçado.

Com uma abertura única, o Android dá aos utilizadores uma liberdade única. Estes podem criar integrações com serviços e com outras apps, para tornar este sistema único e com caraterísticas próprias para cada utilizador.

Para colocar o Android a falar sempre que o smartphone tiver a bateria carregada, devem começar por instalar a app Automate. Esta dá acesso direto a vários flows, mas devem criar um próprio. O primeiro bloco que devem criar está associado ao nível da bateria.

Este deverá ser preenchido com os campos óbvios, com a escolha de quando carregado e definir os 100%. Para o segundo bloco devem escolher Falar (Speak), que se encontra em Camera Sound. Aqui dentro definem a mensagem, escolhem o idioma e o serviço de voz do Android a ser usado.

Para unir estes pontos todos, devem unir os blocos para que funcionem em união perfeita. Basta arrastar os extremos de cada bloco para que se interliguem entre si. Os 3 blocos devem ser unidos com o simples arrastar de cada um deles para o próximo.

Para terminarem este processo devem apenas gravar e definir depois alguns dados mais. Devem definir um nome, uma descrição e manter o último campo intocado. No final, e para terem esta curiosidade a funcionar, só precisam de a ativar no Android.

Se possível, devem manter o ecrã desbloqueado sempre que o smartphone estiver a carregar. Desta forma fica garantido que ao atingir os 100% na bateria o alerta não falha e o Android vai conseguir falar consigo quando a bateria do smartphone estiver carregada.