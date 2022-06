A Google faz uma gestão única das passwords dos seus utilizadores, nas várias plataformas onde está presente. Estas são sincronizadas em todos os dispositivos e assim ficam acessíveis para o utilizador em vários locais.

Claro que isso nem sempre é simples de gerir, em especial nos smartphones Android. A Google agora tem uma novidade e que simplifica todo o processo, que vai dar ao Android a facilidade de gerir as passwords.

Para além de usar o Chrome como repositório de passwords, a Google transpõe esta mesma informação para o Android e para uma utilização transversal nos smartphones. Desta forma, podem autenticar não apenas nos sites, mas também nas apps dos serviços.

Se é simples de usar nos smartphones, estas passwords não são simples de gerir diretamente no smartphone. A Google dá acesso a esta funcionalidade, mas acabou por escondê-la e não é simples o acesso. Felizmente isso muda agora com uma novidade.

Para terem acesso a esta novidade, basta abrir as Definições do Android, e depois aceder à opção Privacidade. Depois disso, e nesta nova área, devem escolher a opção Preenchimento automático Google e chegam finalmente à zona das passwords da Google.

Escolham então a opção Palavras-passe e entram agora onde estes elementos estão guardados. Ao clicarem no ícone da configuração (roda dentada) vão entrar numa área restrita e onde encontram a opção para adicionar um atalho ao ecrã principal, perto do final desta área.

Ao escolherem esta opção, rapidamente vai surgir um ícone para acesso direto às passwords. Deixam assim de ter de fazer todo o caminho complicado para chegar a esta área e assim podem rapidamente alterar ou aceder aos dados que precisam para aceder a sites ou serviços.

Esta novidade chegar com a mais recente versão do Google Play Services, que podem confirmar aqui se tem novidades. Criem esse atalho no Android e rapidamente vão ter acesso a esta informação essencial.