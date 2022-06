Rússia: empresa recorre a CPUs russos para continuar a fabricar caixas automáticas

À medida que a guerra na Ucrânia se vai intensificando, a Rússia sofre constantes sanções devido à sua conduta de ter espoletado este mesmo conflito. No que respeita ao segmento tecnológico, várias já foram as marcas que viraram as costas ao país euroasiático, nomeadamente as gigantes Intel, AMD e Nvidia.

Como consequência, o país de Vladimir Putin tem tentado encontrar alternativas para fazer frente a estas mesmas sanções. E de acordo com notícias recentes, a empresa BFS está agora a recorrer aos chips de processamento russos Elbrus, desenvolvidos na região, para conseguir continuar a fabricar caixas automáticas.

Processadores russos Elbrus usados para fabricar caixas automáticas

A vida não está fácil para a Rússia, uma vez que as várias sanções aplicadas ao país têm como objetivo afetar vários setores, como o mercado financeiro e a indústria tecnológica. Neste sentido, para fazer frente a estas consequência, o governo do país tem anunciado algumas medidas, como por exemplo a intenção de produzir localmente chips de 28 nm até ao ano de 2030.

Para além disso, mais recentemente soube-se que a empresa russa BFS vai recorrer à utilização de processadores produzidos na região, para conseguir assim continuar a fabricar as suas caixas automáticas. Tal acontece devido à corte no acesso aos equipamentos de várias fabricantes, como AMD, Intel e ARM e, por conseguinte, a empresa deixou de poder usar os componentes das mesmas para alimentar as suas caixas de automáticas.

A solução encontrada, pelo menos para já, é a utilização dos CPUs Elbrus, produzidos pela empresa russa MCST (Moscow Center of SPARC Technologies), uma das mais importantes fabricantes de chips do país de Putin. Além disso, a BFS também irá recorrer a um software desenvolvido por si.

De acordo com os detalhes revelados, a empresa de ATMs pretende então levar a cabo a produção em massa das suas próprias caixas automáticas, e estima que estas comecem a chegar entre os meses de fevereiro e março de 2023, num lote com cerca de 1.500 unidades. A BFS adianta ainda que "o nível técnico [das caixas] irá responder às necessidades do mercado e não perderá para os produtos estrangeiros".

As caixas serão as primeiras a usar o processador russo Elbrus, o qual deverá contar com 8 núcleos a uma frequência de 1,30 GHz. Terá ainda 4 MB de cache de nível 2 (L2) e 16 MB de nível L3. O chip contará com um processo de fabrico de 28 nm e um desempenho de 250 GLOPS. Em termos de comparação, o processador será mais lento do que um AMD Phenom II X4 965 de 4 núcleos que foi lançado em agosto de 2009.

