A modularidade do Android permite que os utilizadores criem rotinas e configurações que tornam a sua utilização muito mais simples. Assim, surgem pequenos truques que pode usar para melhorar a relação com este sistema.

Os atalhos são um exemplo do que podem usar para simplificar todo o processo de gerir contactos. Pode não parecer lógico, mas com recurso a esta funcionalidade vão conseguir ter contactos favoritos diretamente numa pasta no ecrã do Android.

O ecrã de um smartphone Android pode ser uma área nobre e onde os utilizadores colocam o acesso às suas apps e sites favoritos. Assim, e desta forma, tudo fica mais simples de gerir. Com esta capacidade podem criar a lista dos seus contactos favoritos e arrumá-los numa pasta.

Criar atalhos para os contactos favoritos

O primeiro passo é criar os atalhos para cada um dos diferentes contactos que querem ter presentes nesta lista de acesso rápido. Para isso devem abrir a app de contactos e escolher o nome da pessoa pretendida.

Aqui dentro devem abrir o menu e escolher a opção Adicionar ao ecrã principal. De imediato será mostrado um alerta a pedir a confirmação para adicionar esse contacto ao ecrã principal. Devem apenas adicionar e repetir o processo para todos os restantes contactos a serem usados.

Arrumar tudo numa pasta no ecrã do Android

Depois de reunidos todos os contactos, devem tratar de os arrumar numa nova área. Para isso só precisam de arrastar inicialmente um para cima de outro. Isso irá criar a pasta no ecrã, devendo depois os restantes serem largados dentro da pasta.

Podem também alterar o nome, para um mais sugestivo. Para isso devem abrir a pasta e carregar no nome, escrevendo depois o pretendido. Podem também, mais tarde repetir o processo inicial e adicionar todos os contactos que quiserem ter à mão.

Desse momento em diante, só precisam de abrir essa pasta e tocar no contacto preferido. A app do telefone irá ser aberta e rapidamente a chamada pode ser feita, abreviando todo o processo e o terem de abrir apps e escolher contactos. Testem e vão ver que adotam esta pasta desse momento em diante.