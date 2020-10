Dica: Como criar Tarefas no Calendário da Google no Android

É normal a Google integrar e misturar os seus serviços. Desta forma consegue dar ainda mais aos utilizadores, sempre com base no que estes já conhecem e estão habituados a usar no dia a dia.

Desta forma, temos agora uma novidade muito interessante e que vai ajudar os utilizadores a gerirem as suas tarefas e assim a serem mais eficientes. Finalmente as Tarefas podem ser criadas no Calendário da Google e assim estarem completamente integrados. Vejam assim como pode criar Tarefas no Calendário da Google no Android.

Calendário da Google recebe uma ótima novidade

As Tarefas da Google estão cada vez mais presentes, tudo graças aos muitos serviços desta gigante. Podem ser já criados no Gmail, diretamente associados a uma mensagem, mas também funcionam de forma independente na sua própria app do Android.

Agora que recebeu a integração com o Calendário ficou ainda melhor e mais simples de usar. Deixa de ter de abrir 2 apps para gerir o tempo e as tarefas a serem feitas. Tudo numa interface, quer para criar as tarefas, quer para ver o que está no calendário da Google.

Tarefas podem agora ser agendadas diretamente

Para usar esta novidade só precisa de criar no + presente na interface da app do Calendário Google. Aí dentro encontram uma nova opção, associada às Tarefas do utilizador. Ao carregar nele irá abrir a edição de uma nova entrada para associar a uma nova atividade que tem de ser tratada.

Os campos a serem preenchidos são já os normais. Deve dar um nome e detalhes, para perceber a que se refere a tarefa criada. Depois, e para ser alertado à hora certa, deve alterar a data e a hora em que deve ter a tarefa iniciada. Se descerem, com a seta do topo, podem ver se a agenda está ocupada nesse momento.

Google volta a integrar os seus serviços

Depois deve apenas escolher a que calendário quer adicionar a tarefa. A lista mostra apenas 1, mas ao ser carregado vão surgir os restantes que estão disponíveis para serem usados, guardando as ações a serem realizadas. Ao guardar esta nota, esta sincroniza-se de imediato com a app Tarefas.

Sendo uma novidade, deverá estar já na mais recente versão da app Calendário, que encontram na Play Store. Assim torna-se mais simples gerir o dia a dia, agora com as tarefas criadas diretamente no Calendário.