Dica: Como bloquear o acesso à Internet de uma app no Android

Sendo um sistema aberto e com um controlo grande dado aos utilizadores, o Android tem algumas funcionalidades que muitos não conhecem e que podem usar. São pequenas funcionalidades, que em momentos-chave podem ser usadas para melhorar ainda mais este sistema.

Um exemplo é o controlo do acesso à Internet, que pode ser feito de forma fina, app a app. É um processo simples e que muitos podem querer usar. Resta é saber como o fazer, algo que vamos hoje explicar para poderem usar.

O controlo que os utilizadores têm no Android é grande e muito detalhado. Podemos configurar e gerir pormenores que mudam completamente o sistema e a forma como este se comporta perante as apps e os serviços a que o utilizador se liga.

Gerir o acesso à Internet é algo que muito podem querer para controlar melhoras as apps que têm instaladas no Android. Este tipo de permissões é normal e simples de ativar pelos utilizadores, bastando mudar uma configuração.

O controlo que é dado aos utilizadores é ao nível das apps, por isso devem começar por abrir as definições do Android e depois aceder a essa opção. Aqui dentro devem abrir a lista das apps e finalmente escolher a que querem restringir de aceder à Internet.

De seguida, e na zona de informações da app, devem escolher a opção chamada utilização de dados. Aqui têm acesso a muita informação sobre o comportamento da app na Internet. Dependerá sempre do fabricante e do que este tem para os seus smartphones.

Para limitar o acesso, devem então desativar as opções correspondentes, tanto no móvel como no Wi-Fi. Tipicamente estas estão no final desta interface e podem ser alteradas de forma individual, para assim ter um controlo maior.

Este é um exemplo perfeito de como o Android dá aos utilizadores um controlo único. Podem gerir de forma individual o que cada app consegue fazer e limitar o que não pretendem que estas façam.