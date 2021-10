Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Basta atualizar a motherboard do PC para instalar o Windows 11?

Boa tarde e o meu obrigado ao Pplware pelo trabalho que desenvolvem. Tenho um PC com 1 ano cuja motherboard é a Asus Prime H310M - K R2.0. No dia do lançamento oficial do Windows 11 avaliei se a atualização era possível. Não foi por não ter o TPM 2.0 ativo. Consultei a loja onde o comprei e disseram-me que era possível atualizar a BIOS da MB na loja (pagando...) para depois poder instalar o W11. Mais tarde eu também encontrei os ficheiros e o procedimento para fazer a atualização da BIOS mas sendo algo que pode ter consequências mais sérias não avancei. Sei que as minhas questões são muito subjetivas mas gostava de vos perguntar: 1- é previsível que a Microsoft deixe de lado esta exigência do TPM 2.0? 2- sendo, da minha parte, muito mais por curiosidade do que necessidade que faria a atualização para o Windows 11, fico a perder ao esperar ou ao não atualizar? 3- acham que a atualização da BIOS será algo realmente arriscado? Muito obrigado pela vossa atenção e os melhores cumprimentos. Fernando Miguel Cruz

Resposta:

Fernando,

Respondendo já às suas questões:

1- Sendo que já existe forma não oficial (mas eventualmente insegura) de instalar o Windows 11 sem fazer a validação do TPM 2.0, a possibilidade de a Microsoft tornar esse aspeto opcional é possível, mas improvável

2- Não fica a perder nada significativo. Para o utilizador comum, as novidades não são relevantes

3- Não, e está cada vez mais simples e segura. Há uns anos, a atualização da BIOS estava em risco durante todo o período de escrita na memória Flash, que era longo, pois se houvesse uma quebra de energia elétrica o sistema ficava inutilizável. Agora, além de ser um processo geralmente mais rápido, esse processo é feito em 2 passos, sendo que o período crítico é muito curto, diminuindo muito a probabilidade de problemas. Se seguir o guia, não há nada a temer.

[Respondido por Hugo Cura]

Sou apenas eu a ter problemas com as apps da AMA?

Bom dia, Há mais de três meses que a APP da AMA os.gov.pt não funciona! Será que não funciona aqui em casa ou também não está a funcionar com outras pessoas?!? Sempre e, desde o início dos problemas que reporto à AMA, dizem várias coisas absurdas, sendo que a mais óbvia, é reinstalar a app, nada funciona. Acho que estão a deixar matar ou a deixar morrer a app, talvez eu até saiba a razão, mas não posso dizer... Vocês podiam investigar a razão? Fico a aguardar. Obrigado. Os melhores cumprimentos, Pedro Damas

Resposta:

Pedro,

Não temos indicação de problemas críticos da app id.gov.pt, que impeçam de todo a sua utilização.

Não sei exatamente se se refere à versão para Android ou iOS mas, pessoalmente, tenho 2 cartões adicionados e funciona sem problemas. No entanto, em qualquer uma desses lojas de aplicações é possível ver muitos comentários de utilizadores descontentes, indicando diversos problemas na utilização da app.

É, de facto, lamentável que a criação de uma aplicação deste tipo e desta importância tenha ficado, tão evidentemente, em mãos pouco profissionais. A razão? Podem ser imensas as razões, mas conhecê-las não coloca a app a funcionar corretamente.

Vamos esperar que as versões futuras sejam mais funcionais e tenham compatibilidade mais alargada.

[Respondido por Hugo Cura]

Como atualizar o Windows S Home e contornar os erros?

Boa tarde, Sou vosso seguidor e tenho uma questão para vos colocar no sentido de me conseguirem ajudar visto que já me fartei de pesquisar sobre o assunto. Equipamentos que vêm com o Windows S Home ao fazer a migração para o Windows Home da o seguinte erro. Será que a Microsoft vai lançar alguma atualização para correção deste erro. Obrigado bom trabalho. Nuno Fernandes

Resposta:

Nuno,

O erro que é apresentado é conhecido e tem várias soluções apresentadas na Internet para o poderem resolver de forma simples

O primeiro passa por usar uma app presente e que vai fazer uma limpeza à loja de apps da Microsoft.

Falamos da app wsreset, que pode ser chamada com o escrever do nome na caixa do Windows, mas que deverá ser usado com permissões de administrador.

Uma outra alternativa para usar, e com resultados muito positivos, é a mudança para a cifra TLS 1.2.

Para isso deve abrir o Painel de controlo do Windows e clicar “Opções de Internet”. No separador “Avançadas” procure a opção “TLS 1.2” e proceda à ativação do mesmo caso esteja desativado. Após cada uma destas soluções, deve tentar novamente fazer a atualização do Windows S para a versão completa.1

[Respondido por Pedro Simões]

É simples ou complicado instalar o Windows num PC?

Boa tarde, Li há dias o v/artigo sobre a possibilidade de adquirir uma licença do S.O. Windows. Estou neste momento comprador de um portátil sem Sistema Operativo. Ou com FreeDos. Como tenho dúvidas na minha capacidade para fazer a instalação Windows, pergunto? É fácil e possível fazer essa instalação? Antecipadamente grato, Mário Passarinho

Resposta:

Mário,

Fazer a instalação do Windows é um processo simples, rápido e que qualquer utilizador consegue fazer.

O primeiro passo é mesmo a criação de uma pen USB com a imagem que vai ser usada, precisando para isso apenas do ISO do Windows e de uma pen USB de 8GB.

O Pplware já explicou várias vezes como criar esta pen USB e deixamos abaixo 2 exemplos, um para o Windows 10 e outro para o Windows 11:

Com a pen criada, só precisa mesmo de arrancar o PC por esse suporte digital e seguir os passos apresentados.

Em poucos minutos está no desktop do Windows a ver a sua conta e a usar o Windows de forma completa.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso enviar os ficheiros do Outlook para uma qualquer Cloud?

Boa noite Gostaria de uma pequena ajuda. Tenho várias contas de e-mail no Outlook já de há muitos anos que ao todo em espaço no disco tem 77gb. Qual maneira de poder colocar esse todo historial numa cloud é possível ? Por exemplo Microsoft 365. Como faço o update dos ficheiros ? Obrigado Cumprimentos Pedro Magalhães

Resposta:

Pedro,

Por muito interessante que essa solução possa parecer, ela tem alguns problemas que a tornam quase impossível de realizar.

Poderia exportar o PST (ficheiro do outlook de cada conta) para fora do seu disco e depois aceder diretamente, configurando o cliente de email da Microsoft para essa nova localização.

O problema é que este cliente de email trabalha com localizações no disco e por isso não consegue olhar a serviços cloud, sem que estes estejam presentes no disco.

Além disso, os testes de leitura são muito elevados e o acesso aos emails que estivessem ali presentes demorariam muito e o Outlook poderia apresentar um erro.

Assim, parece pouco lógico colocar esses ficheiros em serviços cloud. Há, ainda assim, uma solução que pode usar e que vai permitir poupar espaço.

Falamos de exportar os emails mais antigos para uma nova mailbox local no outlook, outro ficheiro PST, e depois colocar o PST na cloud.

Este não vai ficar acessível diretamente, mas pode sempre reimportar para o Outlook e ter acesso aos emails que pretender.

[Respondido por Pedro Simões]

Quais os requisitos para poder instalar o Windows 11?

Boa noite Estou a pensar adquirir um novo PC desktop sem sistema operativo. Como posso saber se o PC é compatível com o Windows 11 antes de o comprar? Existe alguma lista de componentes compatíveis ou incompatíveis? Obrigado António José

Resposta:

António,

O Windows 11 trouxe várias restrições para a sua instalação, exigindo agora mais recursos a pensar principalmente na segurança do utilizador.

Concretamente, os requisitos são:

Ter um dos CPUs suportados, incluindo 2 ou mais núcleos e velocidade de relógio superior a 1 GHz

Suporte para Secure Boot

Tecnologia TPM 2.0

Mínimo de 4 GB de RAM

Mínimo de 64 GB de armazenamento

Pode consultar aqui a lista oficial de processadores suportados:

Considerando que está a adquirir um computador novo, diria que os requisitos mínimos para o Windows 11 estarão assegurados, a não ser que seja de uma gama baixa e que tenha hardware já descontinuado no mercado.

Em todo o caso, deve garantir que os requisitos referidos são integralmente cumpridos.

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.