Conheça os possíveis requisitos para jogar a trilogia GTA no seu PC

Há alguns dias, a Rockstar Games anunciou oficialmente a sua nova grande aposta de peso. A trilogia do popular jogo GTA vai finalmente chegar para delícia dos fãs deste título.

Alguns rumores já adiantaram qual será a data de lançamento e o preço desta trilogia. Mas há agora novas informações que revelam os possíveis requisitos mínimos e recomendados para que possa executar o jogo no seu PC. Vamos conhecê-los.

As informações oficiais, divulgadas no passado dia 8 de outubro, dão como certa a tão aguardada trilogia do jogo GTA, ou mais concretamente Grand Theft Auto: Trilogy - The Definitive Edition. Mas apesar de não revelar muitos mais detalhes, a Rockstar Games adianta que o título chegará para PC e às mais populares consolas ainda este ano. Para além disso, o jogo terá ainda uma versão mobile para Android e iOS em meados de 2022.

Como seria de esperar, não tardaram a circular rumores com outras informações. Segundo estes, a trilogia do GTA vai ser lançada no dia 7 de dezembro pelo preço de 70 dólares. Mas há agora novas revelações interessantes.

Possíveis requisitos para a trilogia do GTA

Parece que já são conhecidos os requisitos mínimos e recomendados para poder jogar a trilogia do GTA no seu PC. De acordo com as informações partilhadas na plataforma GTAForums, as especificações recomendadas incluem a existência de uma placa gráfica Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB) ou uma AMD Radeon RX 570 (4 GB). Já no que respeita ao processador, é melhor contar com um Intel Core i7-6600K ou um AMD Ryzen 5 2600.

Por sua vez, nos requisitos mínimos, deverá ser necessário ter pelo menos um processador Intel Core i5-2700K ou um AMD FX-6300. A GPU terá que ser no mínimo uma Nvidia GeForce GTX 760 (2 GB) ou uma AMD Radeon R9 280 (3 GB).

Caso se confirmem estes dados, então terá que ter pelo menos 45 GB de armazenamento e o sistema operativo Windows 10 instalado. No mínimo deverá contar ainda com 8 GB de memória, sendo 16 GB o recomendado.

Para já ainda não há confirmação oficial desta informação, mas certamente que mais pormenores serão revelados ao longo das próximas semanas.