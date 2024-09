Dica: como receber um alerta quando atingir o limite de dados num smartphone Android

Apesar de existirem já planos de dados (quase) ilimitados, há ainda quem queira ter controlo sobre o limite de dados no seu smartphone. O Android consegue auxiliar os utilizadores, mostrando um alerta quando o limite é atingido. Descubra como pode configurar esta opção essencial para muitos.

Receba um alerta quando atingir o limite de dados

O Android consegue dar ao utilizador um controlo grande sobre o sistema operativo e o que este realiza. A comunicação com os utilizadores é feita por notificações e alertas, que assim dão toda a informação necessária, quer sobre o sistema quer sobre as apps que estão a ser usadas.

Com os planos da Internet a terem ainda limites, interessa aos utilizadores terem controlo sobre os consumos que são realizados. Mais do que consultar o que já foi gasto, os utilizadores querem saber quando atingem o limite, para alargarem os planos de dados ou simplesmente para desligá-los.

Processo simples num smartphone Android

Ativar esse alerta num smartphone Android é extremamente simples. Basta abrir a app Definições e depois escolher Rede e Internet, que deverá ser uma das primeiras disponíveis nesta área. Aqui dentro devem depois escolher a opção SIMs.

Aqui dentro vão ter a lista de SIMs ou eSIMs que estão ativos no smartphone Android. Depois, devem escolher o que está a ser usado para fornecer uma ligação de dados no equipamento. A seguir, devem selecionar a opção Limite e aviso de dados.

Controlar em silêncio este ponto essencial

No final, devem escolher a opção Aviso de dados, tendo depois a opção de definir o valor para o qual querem receber o alerta. Este valor não necessita de ser o máximo, podendo ser inferior para criar uma folga. Podem também ativar a opção Definir limite de dados para impedir que a ligação esteja ativa depois de ser atingido o máximo.

Com esta opção ativa, sempre que o limite for atingido, o utilizador receberá um alerta. Assim, o controlo sobre o smartphone Android e a ligação à Internet poderá ser realizado, não passando do que seja definido.