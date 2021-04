Com o Android, a Google oferece um conjunto de serviços associados e que melhoram a utilização deste sistema operativo. Esta é a forma encontrada para garantir que todos os dados são armazenados e até salvaguardados em caso de problemas.

O centro de todo este ecossistema é a conta Google, que também é usada para todos os outros serviços da gigante das pesquisas. Assim, é importante garantir se a sua conta Google está a sincronizar no Android. A forma de o fazer é muito simples.

Garantir o sincronizar com a Google

Há vários anos que a Google usa a sua conta para sincronizar os dados dos utilizadores dos seus serviços com o Android. Este é um processo que o utilizador normalmente não controla e que acontece de forma totalmente automática e periódica.

Ainda assim, e porque por vezes acontecem problemas, é importante verificar se a sincronização está a ser feita. Pode, e deve também, garantir que existe algum serviço que apresenta problemas ou está simplesmente fora do plano de sincronização do Android.

Passar dados de e para o Android

Comece então por abrir as Definições do Android e aqui dentro procurar a área dedicada às contas do utilizador. Esta está normalmente perto do final e tem o nome Contas e utilizadores. Abra-a e depois escolha a opção Google.

Ao abrir esta área vão ver presentes as contas Google que estiverem configuradas no Android. Por norma estará apenas uma, mas podem existir também outras contas profissionais configuradas e em utilização neste sistema operativo. Escolha apenas a que quer verificar.

Garantir que a conta funciona bem

Aqui pode ver a lista de serviços e de sincronizações que estão a ser feitas, bem como o seu estado. Pode ativar ou desativar e também realizar uma atualização no momento. Para isso só precisa carregar em baixo, na opção Sincronizar agora.

Caso não surjam erros, a sincronização dos dados com a Google está a ser realizada e sem qualquer problema. Podem também desativar os serviços de onde não quer receber dados e assim ganhar espaço. Valide este ponto e garanta que tem sempre a sua conta com os dados presentes no Android e na Google caso precise.