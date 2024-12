Cuidado, malware escondido no Google Play já foi descarregado 8 milhões de vezes

A popularidade do Android torna-o um alvo preferido dos hackers e de todos os que procuram vulnerabilidades de segurança. Este sistema da Google tem sido alvo de ataques, que assim exploram as falhas no sistema e nos dispositivos para roubarem os dados dos utilizadores. O mais recente, o SpyLoan, vem de dentro do Google Play e já foi descarregado 8 milhões de vezes.

Tal como está a ser revelado, este novo malware está a espalhar-se de forma muito ativa e vem de dentro a própria loja de apps da Google. Ao todo foram descobertas 15 aplicações de empréstimos bancários no Google Play que estão infetadas com este novo Trojan chamado SpyLoan.

Estes aplicativos fraudulentos enganam os utilizadores no Google Play, fazendo-os conceder-lhes permissões excessivas e acesso aos seus dados pessoais confidenciais. Assim, uma vez instaladas nos smartphones Android, estas aplicações exigem que os utilizadores lhes enviem dados confidenciais.

Estes são documentos de identificação e informações bancárias, para começarem a operar com esta suposta plataforma de empréstimos bancários. A partir desse momento os atacantes utilizam-nos para as assediar e extorquir-lhes e aos seus contactos mais próximos, como familiares ou amigos.

Estas apps de pedidos de empréstimo são apresentados com nomes e logótipos enganadores que se assemelham aos de instituições financeiras legítimas. Isso serve para serem mais fiáveis ​​e quando instaladas no smartphone solicitam ao utilizador acesso a SMS, registos de chamadas, listas de contactos e até à câmara do dispositivo e microfone.

Os especialistas de segurança que analisaram o SpyLoan, detetaram que a sua presença aumentou significativamente entre o segundo e o terceiro trimestres deste ano. Perceberam também que as regiões mais afetadas por este trojan foram a Ásia, África e América Latina.

Quem pretender evitar ser vítima deste malware ou de outro semelhante, deve negar todas as permissões desnecessárias solicitadas durante a instalação de uma aplicação. Deve ainda verificar o histórico do programador da aplicação e certifique-se de que o Google Play Protect fica ativo antes de instalar qualquer nova aplicação no seu smartphone.