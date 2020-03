A Huawei irá apresentar já na próxima semana as suas novidades para o mundo dos smartphones com a chegada de três novos equipamentos.

Conheça já o aspeto final dos modelos Huawei P40 e P40 Pro, através de alguns renders que foram agora publicados.

Na próxima semana iremos assistir ao lançamento de novidades por parte da Huawei. Segundo os rumores, iremos conhecer 3 novos equipamentos, o Huawei P40, P40 Pro e P40 Premium Edition. Estes irão juntar-se ao já lançado P40 Lite.

Se nas últimas semanas muito já temos conhecido acerca destes novos modelos, surgiram agora alguns renders que nos tiram todas as dúvidas sobre o aspeto da versão base e da versão Pro.

Estes é o aspeto dos novos Huawei P40 e P40 Pro

Segundo as imagens publicadas pelo Evan Blass no Twitter, é possível ver os imagens da parte da frente e traseira de dois dos equipamentos que a Huawei irá lançar. Neste caso, podemos observar estes modelos nas opções de cor preta e prata.

No P40, podemos ver um ecrã com uma câmara dupla em punch-hole e uma câmara tripla na parte traseira com uma ligeira saliência, como já acontece no modelo Lite. Na base, encontramos um conector USB tipo-C, a coluna, um microfone e o local para o cartão SIM e cartão de memória.

Já no caso do Huawei P40 Pro, encontramos um ecrã curvo, tanto nas laterias como no topo e na base. Além disso, as imagens confirmam também a existência de mais 1 sensor em comparação com a versão base.

Estas imagens confirmam as características que já se vinham a falar destes modelos. Agora, falta apenas conhecer o aspeto final da versão Premium Edition. Este modelo deverá chegar com um conjunto de 5 câmaras, mais uma que o modelo Pro.