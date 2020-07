Tal como os sistemas operativos para desktop, também o Android e o iOS tomaram a decisão de mudar para os 64 bits há alguns anos. Assim, as apps criadas têm de se adaptar e sem querer tornar-se mais eficientes e com melhor desempenho.

A Google tem tomado este caminho e agora decidiu mudar uma das suas mais usadas propostas do Android. Falamos do Chrome, que neste sistema móvel tem finalmente uma versão de 64 bits e com melhorias certamente bem visíveis de imediato.

Uma melhoria substancial para o Android

Sendo o browser que acompanha o Android, o Chrome tem uma visibilidade e uma utilização muito grande. Esta proposta tem evoluído e acompanhado o que a gigante das pesquisas traz para as restantes plataformas.

Ao decidir criar uma versão de 64 bits, a Google consegue integrar ainda mais este browser com o que o Android oferece e aumentar de imediato o seu desempenho. Esta melhoria vai ser visível na forma como o browser apresenta as páginas, sendo inegavelmente mais rápido.

Chrome tem finalmente uma versão de 64 bits

Esta versão de 64 bits está já a ser testada e vai em breve tornar-se o padrão para todos. Por agora está presente nas versões Dev e Canary do Chrome, para assim poder ser avaliada pelos utilizadores e por que desenvolve sites para a Internet.

Os testes que podem ser já feitos nestas versões mostra que a melhoria é acima de tudo imediata e sem qualquer alteração. Ao comparar a atual versão 83, a de produção, com a Dev (85) ou a Canary (86), os resultados mostram principalmente um aumento no desempenho geral.

Um desempenho melhor visível de imediato

A Google vai continuar a desenvolver estas versões e a melhorar ainda mais este browser. Todos os trabalhos serão apenas feito nas versões de 64 bits, abandonando de vez a proposta anterior, de 32 bits.

Com esta mudança a Google dá certamente um passo importante no Chrome e até no Android. Este browser torna-se assim mais eficiente e com uma muito melhor capacidade de resposta neste sistema operativo móvel.