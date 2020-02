Ative a barra de navegação oculta no Chrome para Android

O Chrome é, sem qualquer dúvida, o navegador mais utilizado para aceder à internet nos dispositivos Android.

Descubra como pode ativar uma barra de navegação oculta que irá facilitar a utilização deste browser.

Quando queremos aceder a uma página web no nosso smartphone, a probabilidade de utilizar o Chrome para esta tarefa é gigante. Este é o navegador utilizado pela maioria dos utilizadores Android e que permite sincronizar o conteúdo com outros equipamentos (desktop, TV, etc) de forma simples e rápida.

No entanto, especialmente para quem tem smartphones com ecrãs de maiores dimensões, este poderá não ser o browser mais fácil de utilizar. Com os botões colocados no topo, é mais difícil ao utilizador efetuar algumas ações, como é o caso da mudança de separador.

Para resolver isto, e à semelhança de outros navegadores, como é o caso do Firefox Preview, o Chrome tem escondida nas suas definições uma opção para ativar uma barra complementar. Inserida numa futura alteração estética intitulada de “Duet”, facilita assim algumas ações como a mudança de separador, a pesquisa ou a partilha de conteúdo.

Como ativar a barra de navegação oculta no Chrome

Para a ativar esta opção, deve colocar na barra de endereços do Chrome para Android o texto “chrome://flags”. Na janela que abrir, deverá carregar na barra de pesquisa e procurar pela opção “Duet”.

De seguida, carregue na opção “Chrome Duet” e escolha um dos modos de disposição da barra apresentados.

Depois de reiniciar o seu navegador Chrome, verá que na parte inferior do ecrã irá estar agora uma nova barra.

O Chrome está sempre em evolução. Embora esteja por agora escondido, esta e outras alterações deverão chegar à versão final em pouco tempo, fazendo parte de uma alteração mais global, a Duet. Desta forma, a Google procura melhorar a experiência de utilização de forma a tornar a sua ferramenta cada vez mais completa.