As 5 melhores apps para manter o seu Android limpo

A maioria das pessoas só pensa em limpar o seu smartphone quando algo começa a correr mal. Os dispositivos Android são suficientemente inteligentes para que não seja necessária uma manutenção regular, mas é uma boa ideia fazê-lo de vez em quando - e nada melhor que ter aplicações para automatizar o processo.

Por isso, trazemos-lhe hoje as 6 melhores aplicações para manter o seu smartphone Android organizado e sem armazenamento desperdiçado.

O truque é encontrar aplicações de limpeza que realmente cumpram as suas promessas. Na melhor das hipóteses, uma má aplicação desperdiça espaço de armazenamento; na pior das hipóteses, pode infetar o utilizador com malware e enviar-lhe spam com anúncios. No entanto, nem todas as aplicações Android de limpeza são inúteis.

Note que estas aplicações são úteis para remover ficheiros antigos e limpar dados de cache, mas deve ter cuidado ao deixá-los controlar aplicações ou serviços em execução no seu dispositivo.

1. Ficheiros do Google

O gestor de ficheiros Android da Google tem ferramentas fáceis que fazem dele o primeiro cleaner Android que alguém deveria experimentar. Abra a aplicação e vá para a aba "Limpar" localizada no canto inferior esquerdo para aceder às opções de limpeza.

Aqui verá várias áreas que a aplicação identifica como desperdício de espaço. Estas incluem ficheiros não solicitados, duplicados, fotos de backup, e aplicações não utilizadas. Selecione uma opção para ver o que está a ocupar mais espaço, verifique o que pretende remover, e confirme para que a aplicação tome conta do resto.

Embora também possa utilizar o separador "Procurar" para explorar manualmente o armazenamento do seu Android, deixar estas verificações automáticas é mais eficiente.

Como veremos, muitas das seguintes aplicações têm características de limpeza úteis, mas também incluem em optimizadores de RAM e outras funcionalidades que, provavelmente, não lhe interessam. O Google Files é uma das melhores formas de limpar o Android com uma aplicação simples e gratuita.

Download

2. All-in-One Toolbox

Limpar ficheiros desnecessários do seu smartphone é apenas uma parte da manutenção. E que tal monitorizar a saúde da sua bateria, a temperatura do seu CPU e aqueles anúncios irritantes? Esta ferramenta está aqui para fazer tudo isso.

É capaz de limpar ficheiros temporários no seu dispositivo Android, limpar a sua cache, e apagar pastas vazias. Basta um clique para analisar o seu dispositivo, e depois outro para apagar. É um processo semelhante a outras áreas da aplicação também. Contém ainda uma secção que fornece as estatísticas atuais da sua bateria.

Se isso não for suficiente, há também um eliminador de aplicações, ferramentas avançadas de limpeza de ficheiros, e análise Wi-Fi - tal como o nome promete.

Download

3. Droid Optimizer

O Droid Optimizer é uma das ferramentas de limpeza mais conhecidas do Android, com mais de um milhão de downloads na Google Play Store. É simples de utilizar, especialmente para principiantes, e tem uma interface não tão atrativa, mas bastante fácil de perceber.

Oferece um "sistema de classificação", tal como o All-in-one Toolbox, concebido para o incentivar a manter o seu smartphone limpo. Um clique é tudo o que precisa para iniciar uma limpeza ao seu Android. Verá as suas estatísticas na parte superior do ecrã - espaço livre e RAM livre. Do lado direito está sua pontuação que apresenta os pontos recebidos pelas suas ações de limpeza.

O Droid Optimizer também lhe permite configurar uma limpeza regular e automatizada. Esta limpeza automática irá limpar a sua cache, parar as aplicações em segundo plano, e apagar quaisquer ficheiros desnecessários. Também vem com uma funcionalidade para conservar energia, desativando automaticamente funcionalidades como Wi-Fi quando não há ligações ativas.

Download

4. SD Maid

O SD Maid mantém a experiência simples - abrir a aplicação dá-lhe várias ações rápidas que pode utilizar para "organizar e limpar" o seu dispositivo.

A primeira, "Limpeza de Resíduos", procura e apaga quaisquer ficheiros ou pastas que sobram da eliminação de uma aplicação.

A "Limpeza de Sistema" é outra ferramenta de pesquisa e eliminação, desta vez procurando ficheiros e pastas comuns que o SD Maid acredita poder apagar em segurança.

A "Limpeza de Aplicações" executa a mesma ação para as suas aplicações. Para utilizar esta funcionalidade terá de atualizar para o SD Maid Pro.

Há também uma área de Bases de Dados para ajudar a otimizar quaisquer bases de dados de aplicações em uso.

Download

5. CCleaner

O CCleaner já não é uma aplicação essencial para o Windows, uma vez que tem vindo a descer um pouco desde que o Avast adquiriu o serviço. E embora a aplicação Android também não seja perfeita, está acima de bastantes outras.

De facto, CCleaner no Android é uma aplicação multifuncional que faz o seu melhor para analisar e limpar ficheiros desnecessários que ocupam o seu precioso espaço. A principal funcionalidade é a de limpeza de cache de aplicações, pastas vazias, e históricos desnecessários.

Tem também um App Manager, que oferece uma interface simples que lhe permite escolher múltiplas aplicações para desinstalar. Tem ainda uma parte que monitoriza e apresenta os recursos do seu smartphone (CPU, RAM, detalhes do dispositivo) para que possa ver o que se está a passar com ele.

Pode ser um pouco leve nas funcionalidades, mas faz o trabalho se tudo o que precisar é de uma forma rápida de recuperar o espaço de armazenamento do seu Android.

Download

Uma pequena advertência

Muitas aplicações para limpar o Android oferecem o reforço da RAM e a morte de tarefas como característica. No entanto, estas são contraproducentes, uma vez que os "tasks killers" prejudicam realmente o desempenho do seu dispositivo.

No Android, a utilização total da RAM não é necessariamente um problema. Na verdade, o Android mantém propositadamente a sua utilização de RAM elevada para aumentar o desempenho.

O sistema operativo Android é suficientemente inteligente para gerir as aplicações abertas e manter um ótimo desempenho. Interferir com esse processo pode fazer com que o Android trabalhe mais do que precisa, o que acaba por abrandar o seu dispositivo - especialmente se estiver a fechar aplicações em segundo plano.

Leia também...