AppTrans: nunca mais perda as suas aplicações de vista seja onde for

A AppTrans é o mais recente software da iMobie que permite efetuar a transferência de aplicações iOS & Android. No fundo, esta é a primeira solução do mundo dedicada à transferência de aplicações, com total sucesso.

Com uma versão para vários sistemas operativos, muitos utilizadores irão ficar incrédulos quando se derem conta do quão simples e eficaz que este software pode ser. Spoiler: esqueça os backups habituais e horas de restauro, isto é inovador!

AppTrans: solução para todas as necessidades de transferência de aplicações que possa ter

Então, a ideia é simples: tem um novo telefone e quer transferir de uma só vez todas as suas aplicações com dados? Deseja transferir as conversas WhatsApp do seu antigo telemóvel Android para o novo iPhone, ou o vice-versa? Deseja restaurar os dados WhatsApp de uma cópia de segurança do Google Drive para o iPhone, ou de uma cópia de segurança do iTunes sem apagar os dados existentes? Precisa de fazer uma cópia de segurança do WhatsApp ou de outras aplicações, bem como dos dados da aplicação? Alterou o seu número de telefone e pretende fundir conversas da sua antiga conta WhatsApp com a nova?

Obviamente, a resposta não pode ser mais fácil. A AppTrans free veio para poder facilitar todas essas funções e acessível quer em preço quer na usabilidade.

Em resumidas palavras, podemos usar o AppTrans free ou a versão PRO para:

Transferir o WhatsApp e todas as suas aplicações através de iPhones e telefones Android;

Mover os chats e ficheiros WhatsApp sem apagar quaisquer dados no telefone de destino;

Fazer o backup, restauro e transferir todas ou quaisquer aplicações e dados da aplicação que desejar com apenas 1 clique;

Sem necessidade de jailbreak ou de fazer root ao smartphone. Sem risco de perda de dados ou fugas de privacidade;

Software pensado e programado por equipa de peritos com 10 anos de experiência, com mais de 1.000.000 de utilizadores por todo o mundo.

WhatsApp & todas as apps diretas de smartphone para smartphone

Acima de tudo, não importa se está a passar do Android para o iOS ou vice-versa, de LG para Samsung, ou iPhone 8 para o iPhone 12 uma vez que é sempre possível transferir todas as aplicações e dados da aplicação, como por exemplo, chats WhatsApp, jogos salvos, etc.

Sobretudo, não há cópias de segurança enfadonhas e restauros, tudo vai direto de um telefone para outro. E mais, é possível decidir o que transferir: todas as aplicações ou as que quiser, tanto as aplicações como os seus dados, ou apenas os dados.

E qual a grande vantagem? É que, por exemplo, se tiver utilizado o WhatsApp no novo telefone durante algum tempo, as conversas do telefone antigo serão fundidas em conversas atuais. Assim, terá um histórico completo das conversas. Parece mentira, mas asseguramos que é bem verdade!

Guarde e transfira as suas aplicações entre smartphones com paz de espírito

Antes de tudo, ainda sente a dor de perder as conversas da WhatsApp? Ou faltou o progresso do jogo guardado em que se gastaram dezenas de horas?

Sem dúvida, a melhor maneira de evitar tais desastres é proceder com um apertado protocolo de backups regulares. Na verdade, uma cópia de segurança traz muito mais benefícios. Para além de recuperar dados perdidos, também oferece a oportunidade de reinstalar a aplicação que já não está disponível na loja de aplicações.

Não gosta da nova versão de uma aplicação? Volte para a versão mais antiga num piscar de olhos! É possível migrar as aplicações para um novo telefone, em massa, restaurando também o backup. É certo que as cópias de segurança das aplicações são de uma ajuda vital para todos, em muitos casos.

Porquê usar o fazer o backup de aplicações com a AppTrans?

Atualmente, existem fortes argumentos que nos podem levar a tomar a opção de usar esta aplicação. Sem rodeios, podemos ver algumas das vantagens que nos podem guiar:

Controlo sobre o backup

Analogamente, a AppTrans oferece o controlo total sobre o que deve suportar.

Logo, podemos guardar todas as aplicações no telefone novo ou de mudança caso se pretenda uma cópia de segurança completa. Ou, por outro lado, apenas aquelas de que necessita para guardar tanto o backup e tempo de restauro, como o armazenamento.

Cópia de segurança local do WhatsApp

Tem dificuldades em fazer o backup do WhatsApp para o Google Drive ou para o iCloud? Precisa de o corrigir reinstalando o WhatsApp, mas receia perder as conversas atuais?

Imediatamente a essas questões, podemos dizer que não existem motivos de preocupação, pois podemos fazer o backup dos dados do WhatsApp para o computador primeiro com a AppTrans, e depois fazer a reinstalação em segurança.

Neste caso, a iMobie superou-se e apresenta um completo guia que nos mostra como transferir, por exemplo, o WhatsApp e todo o seu histórico de um iPhone para um Android.

100% Seguro e protegido

Ao mesmo tempo que todas as cópias de segurança criadas com AppTrans são armazenadas localmente no nosso pc deixa de existir a transição de dados via Internet. Nenhum serviço cloud é utilizado, pelo que as suas informações pessoais nunca cairão nas mãos erradas.

Mais armazenamento gratuito

Em comparação com o armazenamento gratuito limitado do Google Drive ou iCloud, o conceito da aplicação é simples: se o nosso pc possui um disco rígido inteiro para armazenar cópias de segurança, sem pagamento extra então porquê usar serviços pagos?

Assim, vamos guardar toda a nossa informação num disco rígido externo, sem preocupações com os limites de armazenamento.

Restaure as suas apps como exatamente desejar

Então, para nos dar uma maior probabilidade de recuperar dados perdidos, a AppTrans cobre 3 tipos de backups:

Backup do iTunes,

Backup do Google Drive WhatsApp,

Backup do AppTrans.

Ao mesmo tempo, a AppTrans chega a quebrar as restrições do sistema para restaurar os dados WhatsApp de uma cópia de segurança do Google Drive para o iPhone.

No entanto, pode pré-visualizar dados e ficheiros contidos em backups, e depois restaurar apenas o que precisa. Todos os outros conteúdos do nosso telefone permanecem intactos, como fotos, contactos, mensagens, etc. Sem risco de perda de dados.

Sistemas suportados

A compatibilidade com os mais variados sistemas está patente pelo que podemos ver: