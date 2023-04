A Google tem estado a mudar as suas políticas para as apps Android na Play Store. Quer tornar mais transparente a forma como os dados são tratados e dar o controlo destes aos utilizadores. A mais recente mudança anunciada vem obrigar a que os dados e as contas dos utilizadores possam ser apagados.

Não tem sido simples a relação dos programadores e das suas apps com os utilizadores e os seus dados. Apesar destas serem essenciais para os smartphones, há a eterna questão da privacidade e do que é feito com toda a informação que é recolhida e processada.

A Google tem melhorado neste campo e trazido para a sua loja de apps alguma informação e procurado educar os programadores. Agora, anunciou mais uma novidade, que terá de ser cumprida por quem pretender ter as suas apps na Play Store do Android.

Do que foi anunciado, em breve as apps Android que estão na Play Store têm de permitir que os utilizadores possam apagar uma conta e os seus dados dentro desta ou na Internet. Os programadores devem também garantir que apagam os dados das contas quando os utilizadores o solicitarem.

Esta mudança procura educar os utilizadores Android sobre o controlo que estes têm sobre os seus dados e promover a confiança nas apps e na Play Store. Traz também uma maior flexibilidade ao permitir que parte dos dados possam ser excluídos sem ter de apagar uma conta.

O requisito da associação à Internet garante algo mais e que é importante para o futuro. Os utilizadores deixam de precisar de instalar novamente uma apenas para que possam eliminar a sua conta ou simplesmente os dados e informações que estão associados a esta.

Esta nova política vai chegar em etapas ao Android. Os programadores têm até 7 de dezembro para responder a questões sobre a exclusão de dados no formulário de segurança da app. As listagens da Play Store vão começar a mostrar alterações no início de 2024. Os programadores podem pedir uma extensão até 31 de maio do próximo ano.

Esta novidade da Google para o Android e a Play Store chega meses depois da Apple aplicar uma regra semelhante na App Store. Em ambos os casos, as empresas estão preocupadas com as violações de privacidade e as consequências resultante desse processo.