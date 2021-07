As apps da Google estão no Android desde o primeiro momento, puxando os utilizadores para esta plataforma. Isso dá-lhes uma posição única e são umas das mais usada neste sistema operativo dedicado aos smartphones.

Uma dessas apps é o YouTube, que se adapta de forma única ao sistema operativo da Google. Esta proposta, que todos se habituaram a usar, atingiu agora uma meta única. A app YouTube já foi descarregada mais de 10 mil milhões de vezes.

O YouTube, na forma de uma app acessível a todos, está presente no Android desde a primeira versão desde sistema operativo. Esta é uma presença que voltou a manter-se ao longo dos anos e que é virtualmente impossível de fazer desaparecer.

É precisamente esta app que agora registou um novo máximo na Play Store da Google. Esta, app dedicada acesso ao serviço de vídeos, atingiu o número de 10 mil milhões de downloads, algo que apenas uma outra app conseguiu atingir.

Naturalmente que não existe esse número de smartphones e de apps ativas nos smartphones Android. Atualizações, novas ativações e outros cenários cimentaram este número. Com 3 mil milhões de smartphones Android ativos, é quase garantido que o YouTube se encontra em todos eles.

Este valor agora atingido mostra do interesse dos utilizadores nos conteúdos de vídeo, mesmo sendo num smartphone. Reforça também a importância da plataforma de vídeos da Google na Internet hoje em dia e como os utilizadores não conseguem dispensar a sua utilização.

A app que está acima do YouTube não é, na verdade, uma aplicação, mas sim um serviço da Google. Falamos do Google Play Services, que tinha já atingido o valor de 10 mil milhões em março de 2020. A diferença é que este serviço é essencial à loja de apps do Android.

Ao ritmo que estas apps têm crescido, muito em breve vamos ver outras apps da Google para o Android a atingir este patamar único. As apostas estão abertas e há vários candidatos a conseguir este lugar de destaque no universo Android.