A Google cria e mantém as apps que o Android precisa para os utilizadores terem as funcionalidades mais básicas. Estas estão constantemente a ser atualizadas e a receber novidades importantes para serem mais úteis e mais interessantes.

Com a app Contactos acontece isso e durante 2022 foram várias as novidades apresentadas para serem usadas nos smartphones. A mais recente, que está agora a ser trazida para todos, dá mais um separador com informação essencial. Chama-se Destaques e reúne atalhos importantes para os utilizadores.

Mais uma atualização da Google

É na app Contactos que a Google reúne a informação que os utilizadores do Android vão acumulando dos números de telefone dos seus amigos e conhecidos. Esta agrupa não apenas os números, mas permite adicionar emails, moradas e muito mais informação que se torna útil.

Com atualizações constantes, esta ferramenta do Android tem evoluído e recebido melhorias importantes. Não se limita a gerir contactos, sincronizados de imediato com a conta Google do utilizador, mas permite também a sua gestão e apresentação para outros serviços.

Destaques: App Contactos tem novidade

Na mais recente versão desta app padrão da Google, há uma novidade que todos podem já usar de forma ativa. Falamos do separador Destaques, onde os utilizadores encontram primeiro os seus contactos preferidos e que podem ser adicionados ou removidos.

Para além disso, e esta é uma novidade nesta app do Android, temos agora também informação dos contactos mais recentes que foram vistos. Isto será alimentado com a utilização da app no dia a dia e facilita o acesso a estes atalhos temporários. Podem a qualquer momento limpar esta lista.

Utilizadores do Android já podem usar

Por fim, e para melhorar a gestão da própria app Contactos, há também informações dos novos contactos que forem adicionados pelo utilizador. Esta lista é também automática e resulta, mais uma vez, da utilização da app no Android.

Este separador vem somar-se aos outros 2 que existiam já, com a lista de contactos e com as ferramentas, que permitem eliminar duplicados e outras ações. Caso ainda não tenham esta novidade, atualizem a app Contactos e vão ter acesso direto ao que a Google preparou para o Android.