Qualquer assistente virtual traz consigo um lote grande de vantagens, que muitos já se habituaram a usar. Estão presentes nos smartphones e auxiliam no dia a dia, com informações úteis e com o controlo destes dispositivos.

Uma comparação recente veio colocar frente a frente o Assistente da Google, a Siri, a Bixby e a Alexa, para encontrar o melhor. Os resultados podem não surpreender, mas certamente que não se esperava uma diferença tão grande entre as propostas do mercado.

Afinal qual o melhor assistente virtual?

Presentes no dia a dia, qualquer assistente virtual tem ainda muito para crescer e melhorar. Ainda longe de estarem em todos os idiomas, garantem que uma integração e uma automação de muitos processos nos smartphones e em outros dispositivos.

Um teste recente colocou frente a frente o Assistente da Google, a Siri, a Bisby e a Alexa. Procurava-se avaliar o seu grau de desenvolvimento e também a sua usabilidade de forma natural e com qualquer utilizador comum. Não se procuravam funcionalidades extraordinárias, mas pelo menos o básico era esperado.

Google domina com inteligência e integração

Do que pode ser visto no vídeo, há um assistente que se destaca de imediato. Falamos da proposta da Google que há vários anos tem mostrado que está no topo. Segue-se a Bixby e a Siri, que curiosamente não consegue criar algo tão simples como 2 ou mais contadores de tempo em simultâneo.

No que diz resposto à Alexa da Amazon, esta está muito longe do que a concorrência oferece de forma natural. Não consegue interagir com os sistemas operativos e mesmo em termos de acesso a apps é limitado. A razão está mesmo em ser um elemento externo e limitado a algum hardware da marca.

Siri destaca-se da Bixby mas por muito pouco

Quanto à Siri, a proposta da Apple, mostra-se muito desenvolvida, mas ainda com algumas limitações que não eram esperadas. A muitas das questões limita-se a responder com links para pesquisas da Internet e não consegue manter o contexto numa conversa com o utilizador. Tem como vantagem a integração com todo o ecossistema da marca.

Fica assim claro, mais uma vez, que o Assistente da Google está muito acima da sua concorrência. A Siri e a Bixby estão muito próximas entre si, mas com diferenças importantes. Quanto à Alexa, tem ainda muito que evoluir para ser mais do que uma ferramenta para fazer compras na Amazon.