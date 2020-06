Antes de ir para a praia consulte estas apps [Android/iOS]

A época balnear já começou e os feriados deste mês são convidativos a banhos. No entanto, este ano há restrições e o melhor mesmo é escolhe praias com pouca afluência ou zonas mais calmas.

Antes de sair de casa para ir para a praia consulte estas apps.

Info Praia

A primeira sugestão vai para a app Info Praia. É para saber se a praia para onde quer ir está cheia? Não. Infelizmente a app, foi atualizada recentemente com esse propósito, mas essas indicações são bastante escassas.

No entanto, a app oferece informações importantes. Em primeiro lugar, vêm descritas as regras atuais de segurança nas praias, como as distâncias de segurança a cumprir ou os acessórios obrigatórios (calçado e máscara) nalgumas estruturas da praia.

Além disso, permite fazer uma pesquisa por praias mais próxima, podendo assim descobrir algumas que desconhecia. Facilmente, também consegue obter direções para lá. Todas as informações da praia, como se é vigiada, se tem bandeira azul, se tem acessibilidades para pessoas com fraca mobilidade… entre muitas outras.

Praia em Directo

A App Praia em Directo fornece informação em tempo real sobre praias portuguesas. Nomeadamente, índice UV, temperatura da água, temperatura do ar, humidade, velocidade do vento, ondulação, qualidade da água, direção do vento, altura das ondas e outras informações.

Esta informação pode ser também consultada online, através do site dedicado.

Posso ir?

Posso Ir? é uma app que pretende mostrar onde há aglomerados. Apesar de bastante completa é uma app com carência de informação em algumas zonas. Basicamente é um mapa com localizações que deveriam indicar se há aglomerações de pessoas ou não, na praia ou em qualquer outro local. No entanto, para que tenha real utilidade, é necessário que os utilizadores comecem a reportar informação.

Beachcam

Além das informações meteorológicas e das condições da água do mar, nesta app ainda se encontram as câmaras que permitem ver em direto se a praia tem muita gente ou não e até se está nevoeiro ou sol.

A qualidade da imagem das câmaras é muito boa, no entanto, não são todas as praias que as têm disponíveis.

APP EXTRA: Instabridge – Wi-Fi grátis

Esta app não é para consultar antes de sair de casa, mas sim, para ter à mão enquanto está deitado na toalha. A Instabridge conta com mais de 3 milhões de pontos e hotspots Wi-Fi gratuitos, seguros e atualizados.

Assim, a app permite, de forma simples, ter acesso a Internet, sem ter de solicitar a palavra-passe a quem quer que seja. A Instabridge sabe que hotspots Wi-Fi funcionam e mantém-no afastado dos que não funcionam. Não é necessária nenhuma instalação. Simplesmente funciona.