A Google está constantemente a tentar melhorar a sua Play Store e o que esta oferece ao Android. Quer sempre melhorar a utilização desta loja de apps e assim dar ainda mais aos utilizadores do seu sistema operativo.

Muitas vezes opta por pequenos pormenores e isso acaba por revelar-se uma mudança completa e que todos apreciam. É isso que agora está a chegar ao Android e à Play Store, com uma novidade que será certamente bem visível.

As novidades da Play Store têm mostrado que há ainda muito espaço para melhorar esta loja de apps da Google. Os utilizadores do Android agradecem estas mudanças, uma vez que melhoram a sua utilização e a escolha das suas propostas.

Assim, é natural que a novidade que agora pode ser vista é muito bem vista. Vai permitir um maior controlo da instalação destas mesmas apps, que podem finalmente ser realizado sem que o utilizador esteja a validar o seu estado.

Em concreto, após indicar a instalação de uma app, passa a haver de imediato um ícone no ecrã do smartphone Android. Este irá crescer com uma barra de progressão para indicar o estado desse mesmo processo, tanto no download como na instalação.

Caso o utilizador pretenda, pode carregar diretamente nesse ícone, que irá levá-lo de imediato para a Play Store, para a página dessa app. Aí pode ser interrompida a instalação ou retomada. Claro que o Android continua a conseguir instalar apenas uma app de cada vez, ficando os restantes ícones em espera.

Since when is there a progress meter inside an icon on the Pixel Launcher home screen while installing an app through the Play Store?



Previously, I'm pretty sure the app icon was only automatically placed after the app was fully downloaded. Now it's placed instantly.



A12 stable pic.twitter.com/zOsO8l28Cb