Android: 5 novas apps para instalar no seu smartphone

Para muitas pessoas, ter acesso ao e-mail, agenda, telefone, Facebook e WhatsApp no smartphone é suficiente. No entanto, o smartphone pode ser uma ferramenta de extrema importância para o dia a dia de cada utilizador com as aplicações certas.

Hoje voltamos então a dar a conhecer algumas apps para Android, dedicadas a diferentes tarefas.

5 novas apps para Android

Spreaker Podcast Studio

A Spreaker Studio é uma app pensada na criação de podcasts. Portanto, se está em casa sem saber o que fazer, que tal começar a debitar os seus pensamentos?

A app permite gravar, publicar, distribuir e até mesmo analisar o seu podcast com grande facilidade. As funcionalidades da app, segundo os programadores, garantem então praticidade na ponta dos dedos e são perfeitas para podcasters iniciantes ou profissionais.

A app é gratuita, mas esta modalidade é apenas indicada para quem faz do podcast um passatempo. Para quem necessita de mais ferramentas, incluindo análise de estatísticas talvez faça sentido conhecer os planos de subscrição.

Unified Remote

O Unified Remote foi criado para facilitar e tornar remotas inúmeras tarefas em PC com recurso a dispositivos móveis com Android via Bluetooth. Está então disponível para Windows, macOS e Linux.

As possibilidades de controle vão desde o rato, teclado, slide show e reprodução de vídeo até às opções de energia, gestor de ficheiros, execução de programas e muito, muito mais.

Além do Android, com uma versão gratuita, ainda se pode encontrar para iOS e… Windows Phone. Para Android há, além disso, uma versão mais completa, premium, com um custo de 4,99 €.

Cooling Master

A app Cooling Master pode servir como alerta da temperatura do smartphone. Tem muitas opções de personalização, permitindo, por exemplo, definir a temperatura do alerta. Além disso, faz uma análise das apps que estão a correr no smartphone e desligar aqueles que mais energia estão a consumir.

Por fim, a app é gratuita, conta com mais de 500.000 downloads e tem uma nota bastante boa de 4,6 estrelas em 5.

Homepage: Appnomics studio

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Search By Image

É certo que apps como o Google Lens já são uma excelente ferramenta de pesquisa de imagens no Android. No entanto, há que ter alternativas. A Search By Image surge como uma delas.

Assim, através de uma imagem captada no momento ou da galeria, pode localizar no browser esse elemento da imagem. Se por ventura a imagem tiver mais do que um elemento de destaque, poderá então facilmente recortar e localizar apenas aquele que pretende mesmo.

Homepage: PALM TEAM

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

JotterPad – Editor para Escrita Criativa

Projetada para escritores criativos, a JotterPad é um editor de texto simples, sem complicações e, além disso, sem distrações de um processador de texto.

É perfeita para escrever livros, romances, letras, poemas, ensaios, rascunhos e guiões. A interface de escrita simples permite assim que se concentre na transposição dos seus pensamentos para um texto.

Está disponível para Android, iOS, macOS, tem um editor online e ainda extensão para o Chrome.

5 novas apps para Android, a pensar no confinamento