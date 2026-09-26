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Adeus ao clássico: WhatsApp prepara revolução visual no Android

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O WhatsApp prepara uma transformação profunda na interface da app dedicada ao Android. A novidade foi identificada nos testes ao serviço de mensagens da Meta. Revela uma aposta na modernização dos elementos visuais. A intenção passa por afastar de vez o aspeto do passado e introduzir uma navegação mais fluida no dia a dia.

WhatsApp prepara revolução visual no Android

A grande alteração visual centra-se na barra inferior de navegação do ecrã principal. O componente abandona as linhas retas convencionais e adota um formato flutuante, acompanhado por extremidades vincadamente arredondadas. Este elemento gráfico deixa de estar colado à moldura inferior do ecrã, criando uma separação física nítida face às conversas e aos restantes menus do sistema.

Inspiração no iPhone para transformar a navegação diária

Esta reformulação estética inspira-se diretamente nas linhas visuais que a aplicação já explora no ecossistema iOS. Contudo, em vez de replicar os efeitos acentuados de transparência típicos da concorrência, o WhatsApp preferiu respeitar a essência gráfica do próprio Android. O foco recai na ergonomia e na simplificação do acesso aos separadores de conversas, atualizações de estado e registo de chamadas.

O novo desenho adapta-se perfeitamente aos ambientes gráficos habituais, funcionando sem falhas tanto no modo claro como no modo escuro. Esta harmonia cromática garante que a barra flutuante mantenha a legibilidade elevada sem distrair a vista, integrando-se de forma discreta nas linhas modernas dos equipamentos atuais.

WhatsApp prepara revolução visual no Android

Uma aposta contínua na personalização da experiência

A introdução desta barra flutuante enquadra-se num ciclo alargado de atualizações estruturais que a Meta tem vindo a implementar. O serviço adicionou recentemente novos temas de conversação e paletas de cores mais ricas, mostrando que a renovação da interface é uma prioridade estratégica para responder às exigências dos utilizadores.

Por agora, o visual renovado permanece em fase restrita de desenvolvimento e ainda não chegou à totalidade dos utilizadores do canal beta. A equipa de engenharia continua a avaliar o impacto prático destas alterações antes de avançar com a disponibilização alargada, procurando assegurar que o desempenho se mantenha rápido e sem consumos excessivos de memória.

A expetativa em torno desta remodelação demonstra como pequenas mudanças funcionais conseguem transformar a rotina digital de milhões de pessoas. Com a chegada gradual desta novidade às próximas versões públicas, o WhatsApp para Android prepara-se para dar um salto geracional notório, consolidando um aspeto limpo, funcional e perfeitamente adaptado às exigências atuais do mercado mobile.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android interface WhatsApp

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