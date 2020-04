A Google está a trazer um teclado virtual braille para ajudar no Android

A Google sempre foi sensível às questões de acessibilidade no Android. Procura a todo o custo integrar ferramentas que consigam melhorar a utilização do seu sistema operativo para smartphones por pessoas com limitações ou deficiências.

Depois de muitas melhorias nesta área, tem agora uma novidade importante. Um novo teclado virtual braille está já disponível e pode ser usado por todos os que precisam desta ajuda essencial para poderem usar um smartphone.

Novidade da Google para os que precisam de ajuda

Com pequenas mudanças e otimizações, a Google tem conseguido dar a todos os que têm algum tipo de deficiência ou limitação a possibilidade de usar o Android. Com uma área de acessibilidade alargada, tem investido muito neste domínio.

Depois de serviços que fazem a transcrição do texto ou apps que aplicam legendas em tempo real, chega agora uma novidade importante. Um novo teclado virtual braille está a chegar e pode ser usado em qualquer smartphone ou ocasião.

Um teclado braille no smartphone

Segundo o que foi revelado pela própria Google, este novo teclado dispensa a utilização de qualquer outro teclado físico. É desta forma que normalmente os utilizadores com problemas de visão interagem com o Android e usam o seu smartphone.

Como qualquer teclado virtual, este é usado diretamente no ecrã, com 6 áreas que podem ser tocadas para criar as letras. Este segue o que é normal nestes teclados, o que facilita a sua utilização por qualquer utilizador.

Qualquer Android pode usar esta ajuda

Para ter acesso a esta novidade essencial, os utilizadores devem ter ativada a funcionalidade Talkback nas definições de acessibilidade do Android. A Google tem, na sua página de suporte, todas as instruções necessárias para o ativar e usar.

Este é um passo importante e uma melhoria que muitos vão usar de forma nativa. Precisa apenas de um smartphone com Android 5 ou posterior para funcionar. A funcionalidade cobre um elevado leque de equipamentos, o que abrange ainda mais a sua utilização.