8 novas apps para instalar no seu smartphone Android

A loja de aplicações da Google está constantemente a receber novidades. São apps destinadas às mais variadas necessidades e utilizadores de smartphones e tablets Android.

Assim, hoje selecionámos algumas das melhores novidades da loja (ou algumas com grandes atualizações), que deve conhecer e instalar no seu Android.

EN2

A Estrada Nacional 2, a nossa Route 66, recebeu recentemente uma aplicação de apoio turístico. Em resumo, esta app consiste num passaporte digital onde se poderão “carimbar” digitalmente os municípios atravessados na rota, assim como encontrar informações úteis sobre a mesma.

Homepage: J3T

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Doublicat: Face Swap AI-tool

Esta é a app do momento. De forma intuitiva, o utilizador apenas tem de tirar uma selfie e escolher o GIF no qual quer inserir o seu rosto. Posteriormente, em poucos segundos, a aplicação apresenta o resultado final que pode ser partilhado ou então guardado no smartphone.

FaceCam – Photo editor & Filter effects

Continuando no mundo da imagem, dos filtros e das partilhas, FaceCam é uma das mais recentes apps a chegar à Play Store. É uma app recheada de efeitos de animação para fotografia e vídeo. Além disso, apresenta-se muito intuitiva, tanto para editar as imagens, como para as partilhar posteriormente.

Homepage: Glenn Smith

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,7 Estrelas

Hydro Coach

O ato de beber água parece ser tão banal, mas o que é certo é que há muita gente que nem um litro de água bebe diariamente. Para manter o corpo hidratado, mais saudável e até regular o peso, é importante beber água ao longo do dia. Assim, esta poderá ser a melhor app para ter instalada no seu smartphone.

Homepage: Codium App Ideas

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Aviões ao Vivo

Dentro do universo das apps de viagens, existem algumas que mostram, em direto todos os horários e percursos dos aviões. Aviões ao Vivo é uma das mais recentes apps associadas a este tipo de informação. Aliás, uma excelente solução para quem tem voo marcado ou tem que ir buscar alguém ao aeroporto.

Homepage: Apalon Apps

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Testes de Código 2020

Para quem está agora nas aulas de código, então a preparar-se para o exame, existem apps que podem dar uma grande ajuda e esta é uma delas. Assim, nesta fase o treino é essencial e através desta app poderá encontrar muitas das questões oficiais dos exames do IMT. Além disso, inclui exames adaptados a todas as categorias.

Homepage: WalkMe Mobile Solutions

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,7 Estrelas

Clima & Widget 2020 – Previsão do tempo

Para quem não quer ter surpresas com o tempo, nada melhor que uma boa e completa app de meteorologia. Portanto, Clima & Widget 2020 dá-lhe uma visão detalhada do estado do tempo para determinada localização, e ainda oferece um widget para ter acesso rápido a esta informação.

Homepage: JonDev. Mobile

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Leitor de música – Mp3 Player

Por fim, se procura uma app para reprodução de música diferente e mais completa daquilo que o seu smartphone oferece de origem, este Leitor de Música pode ser uma boa opção a considerar.