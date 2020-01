A E3 é um dos maiores eventos do mundo no que toca ao gaming e a jogos. Depois da ausência no ano passado, a Sony surpreende ao anunciar que não estará presente em 2020, ano de apresentação da PS5! Por outro lado, a Microsoft fez o oposto.

A justificação dada pela Sony, para além de não ter convencido, deixou alguns fãs desiludidos. A empresa japonesa parece ter o seu foco em alternativas, deixando assim a E3 para trás.

A E3 – Electronic Entertainment Expo – foi criada em 1995, tendo contado com a colaboração da Sony na sua organização. Desde então tornou-se no maior evento do mundo para gaming, atraindo milhares de pessoas a Los Angeles, nos EUA.

Em 2019, os fãs ficaram surpreendidos com a ausência da Sony. A empresa japonesa não marcou presença no evento pela primeira vez desde 1995.

Este ano, especialmente ao considerar o lançamento da PS5 que acontecerá na época natalícia, era esperado que a empresa japonesa marcasse presença para dar a conhecer mais pormenores sobre a sua consola.

Sony ausente da E3 no ano de apresentação da PS5

A Sony deu a conhecer a sua decisão em declarações ao website gamesindustry.biz, destacando que a E3 não se enquadra nos planos da empresa. Assim sendo, de modo a estimular o interesse na PS5 e mostrar a sua oferta atual com a PS4, marcará presença em centenas de outras convenções e eventos dedicados ao gaming.

Após uma avaliação, a SIE decidiu não participar na E3 2020. Temos um grande respeito pela ESA como organização, mas não sentimos que a visão da E3 2020 seja o local certo para o que estamos focados neste ano. Iremos desenvolver a nossa estratégia de eventos globais em 2020, participando em centenas de eventos para consumidores em todo o mundo. O nosso foco é garantir que os fãs se sintam parte da família PlayStation e tenham acesso para jogar os seus conteúdos favoritos. Temos uma linha fantástica de títulos a chegar à PlayStation 4 e, com o lançamento da PlayStation 5, estamos verdadeiramente ansiosos por um ano de comemoração com os nossos fãs.

Microsoft faz o oposto e oficializa a sua presença no evento

O ano de 2020 será um ano de rivalidade entre Sony e Microsoft, mais especificamente entre PlayStation 5 e Xbox Series X. Deste modo, após a marca japonesa ter anunciado que vai faltar ao maior evento dedicado ao gaming do mundo, a empresa de Redmond apressou-se para confirmar que estará presente.

É esperado que, no evento, a empresa desvende mais características e especificações da Xbox Series X. Aguardemos pelas novidades, sendo que de momento não é nada conhecido.

Não obstante, o que acha da postura da Sony perante a E3? Será que a empresa japonesa não estará a cometer um erro ao não marcar presença no evento? Partilhe a sua opinião nos comentários!

Começam a circular informações sobre a consola…