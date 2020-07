Com a época de férias aberta, as opções para passar o tempo começam a escassear, principalmente em época de pandemia. Para o ajudar nesta dura tarefa do “não fazer nada”, temos sugestões de jogos que chegaram recentemente à Play Store da Google.

Conheça então 5 novos jogos Android.

5 novos jogos Android para jogar no seu smartphone

Grand Truck Simularor 2

Dentro do universo dos jogos de simulação, a primeira sugestão que deixamos é o Grand Truck Simularor 2. Neste jogo, tal como o nome indica, o jogador vai encarar o papel de camionista e de gestor de uma frota de camiões.

Assim, terá que olhar a todos os pormenores associados à condução de um camião e ao próprio negócio associado.

Homepage: Pulsar Gamesoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Battle Legion

Batalhas épicas e divertidas vão acontecer neste jogo. Crie e ajuste o seu próprio exército preparado para as diferentes frentes de batalha.

Portanto, o jogador tem disponível vários modos de jogo, como combate rápido, modo relax, jogo automático, e muito mais.

Homepage: Traplight Ltd.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Narcos: Idle Cartel

Ter um cartel de droga de sucesso não está ao alcance de todos. Ainda assim, mentes geniais existem e a história de Narcos prova isso mesmo. É sob a premissa de controlar um cartel de droga que surge este jogo disponível para Android e também para iOS.

Homepage: Tilting Point

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Guardian Tales

Neste jogo RPG, vestirá a pele de um lendário guardião que terá que lutar contra ataques de especies invasoras. Terá que criar o seu plutão, composto por mais heróis que irão combater contra os inimigos.

Perguntados Cars

Por fim, para quem gosta de jogos de perguntas de cultura geral, Perguntados surge numa versão de carros de corrida. Neste jogo, estará a competir numa corrida de carros contra outros jogados.

À medida que vai acertando, vai continuando a corrida, mas é claro, termina quando errar a resposta.