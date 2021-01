5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações para smartphone são hoje grandes aliados no nosso dia-a-dia. Seja para gerir as nossas finanças, para pagar no supermercado, conversar com amigos ou até para estudar, nada fica de parte neste universo.

É assim que, com frequência, aqui damos a conhecer novas aplicações e hoje temos mais uma seleção para si.

5 novas apps Android

52 Weeks Money Challenge

O seu objetivo este ano é poupar dinheiro para conseguir comprar algo que sempre desejou? Esta app vai ajudá-lo a não se esquecer de colocar o dinheiro de parte.

Defina a sua meta, o valor que se dispõe a colocar de parte e, durante 52 semanas, poupe com um objetivo bem definido. A app vai dizer-lhe quanto vai conseguir poupar e ainda notificá-lo sempre que tiver que meter o dinheiro de lado.

Homepage: Locus

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

One Hand Operation +

Esta app é dedicada aos smartphones Samsung e ajudam muito à utilização do telefone só com uma mão. Os ecrãs de enormes dimensões deixam assim de ser um problema. De um só lado do ecrã poderá ter acesso a inúmeros parâmetros de controlo.

A aplicação é gratuita e já está desenhada para os novos smartphones dobráveis. É ideal também para tablets.

Weather Forecast, Radar & Widget – Morecast

A app Weather Forecast, Radar & Widget – Morecast é uma das mais populares apps de meteorologia para dispositivos móveis, com grandes funcionalidades avançadas de personalização.

Disponibiliza ainda widget completo para o ecrã do smartphone.

Homepage: UBIMET

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

HiPER Scientific Calculator

A calculadora gráfica é um objeto muito útil, mas não deixa de ser demasiado caro. Ter, portanto, no smartphone esta importante ferramenta pode ser uma ajuda para muitos estudantes.

A HiPER Scientific Calculator é uma solução muito eficiente, no entanto, a publicidade pode ser um problema para alguns utilizadores. O melhor mesmo é testar.

Homepage: HiPER Development Studio

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Socratic by Google

A Socratic by Google é uma completa app de ensino, que auxilia os estudantes a encontrar as melhores fontes para conhecer um determinado tema.

Está especialmente focado em disciplinas de ensino secundário ou superior, considerando que os resultados são essencialmente em inglês. Para os estudantes de matemática, pode ser também uma excelente ajuda, resolvendo mesmo equações com explicação do processo.

Homepage: Google

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Conheça ainda