5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

5 novas aplicações para Android

Alarmy - Despertador matinal

Atualmente todos os smartphones têm um relógio com despertador. No entanto, as suas funcionalidades acabam por ser limitadas a pequenos ajustes, como o toque, volume, dias para despertar, e claro, selecionar alguns horários para que o alarme seja acionado.

No entanto, é possível ter um alarme bastante mais completo e a app Alarmy é uma das opções disponíveis na Play Store. Esta app é especialmente relevante para aqueles que tendem a desligar o despertador e a virar para o lado. Já imaginou acordar e ter que agitar o smartphone 999 vezes para meter o corpo a mexer e acordar de verdade?

Homepage: Alarm Clock Alarmy

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Fabulous: Rotinas e Motivação

Fabulous apresenta-se como mais do que uma app de hábitos! Segundo os programadores a app tem uma base científica que tem pretende motivar o utilizador a melhorar o seu condicionamento físico, atingir metas de perda de peso, acompanhar os ciclos de sono e muito mais, com um objetivo final de melhorar a sua vida.

Homepage: TheFabulous

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

The History of Everything

A História de Tudo é uma linha de tempo vertical que permite navegar, explorar e comparar eventos do Big Bang ao nascimento da Internet. Os eventos são ilustrados e animados com imagens divertidas e atrativas para qualquer idade.

A app é gratuita, no entanto, é limitada em termos de idiomas, o que poder ser um ponto negativo para muitos utilizadores. Ainda assim pode ser uma app interessante para ajudar a desenvolver o inglês, principalmente para quem está em idade escolar.

Homepage: 2D, Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Carta Celeste

Esta app é indicada para quem tem uma curiosidade com tudo aquilo que o céu nos esconde. Com a utilização da bússola, GPS, acelerómetro e giroscópio do smartphone, a app Carta Celeste calcula - em tempo real - a localização atual de todos os planetas e estrelas visíveis, e mostra-lhe exatamente onde eles estão no céu à noite, naquele exato momento.

Homepage: Escapist Games Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Microsoft Math Solver

A aplicação Microsoft Math Solver fornece ajuda para uma variedade de problemas, incluindo aritmética, álgebra, trigonometria, cálculo, estatística e outros tópicos usando um solucionador de matemática avançado com IA.

Basta escrever um problema matemático no ecrã ou usar a câmara para tirar uma foto matemática e a AI vai resolvê-lo. É ideal para quem está a estudar e quer ter a certeza de que os resultados estão corretos ou não.