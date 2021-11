TOP 5 jogos de luta para instalar no seu Android

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões de jogos disponíveis na Play Store para Android.

As escolhas assentam em alguns dos melhores jogos de luta disponíveis.

TOP 5 jogos de luta para Android

Real Steel World Robot Boxing

Na verdadeira era dos robôs em que vivemos, uma batalha que os mete em confronto vem mesmo a calhar. Real Steel World Robot Boxing é um jogo com uma enorme personalização e com batalhas desafiantes, como modo multiplayer disponível.

O jogo é gratuito, mas tem publicidade e compras na app.

Skullgirls: RPG de Luta

Skullgirls é um RPG de luta em 2D repleto de personagens únicas e coloridas para colecionar, melhorar e personalizar durante a sua procura pela misteriosa SKULLGIRL.

Oferece como modos de jogo o modo versus - lutas contra outros jogadores nas batalhas online em tempo real; modo história - encontar a Skullgirl antes que ela destrua Nova Meridian; disputas premiadas - jogar com outros jogadores para desbloquear novos personagens; eventos diários - eventos específicos de personagens são adicionados diariamente e poderá entrar nestas batalhas; batalhas da Fenda: fortaleça as suas defesas e desafie outros jogadores para ganhar recompensas raras; treino - pratique combos, experimente diferentes combinações de tempos e aperfeiçoe as suas técnicas!

MORTAL KOMBAT - Jogo de Luta

MORTAL KOMBAT é um clássico dos jogos de luta e, por isso, não podia faltar neste top. Crie a sua equipa de elite com os melhores guerreiros da série e prove a sua força no maior torneio de luta do universo dos videojogos.

Real Boxing 2

O boxe é um desporto com milhares de fãs por todo o mundo, mas nem todos têm capacidade para ser atletas. Por isso, há que dar treino aos dedos, neste fantástico jogo gratuito para Android.

Shadow Fight 3

Os guerreiros da Legião querem destruir a perigosa energia, há muito liberada pelos Portões das Sombras. O povo da Dinastia deseja usá-la em benefício próprio. Enquanto os misteriosos ninjas do clã dos Arautos exploram os segredos mais sombrios do poder umbralino.