5 jogos de estratégia para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões de jogos disponíveis gratuitamente na Play Store e na App Store para Android e iOS.

Conheça as sugestões baseadas em jogos de estratégia.

5 jogos de estratégia para Android e iOS

Crying Suns

Crying Suns é um jogo de estratégia no espaço profundo cheio de batalhas com naves espaciais, exploração, conflitos políticos, exigindo uma estratégia de jogo antes de qualquer avanço, incluindo a gestão de recursos.

O jogo está disponível para Android e iOS, sem compras dentro da app, mas tem um custo de 8,99 €.

Company of Heroes

Company of Heroes é o jogo da Segunda Guerra Mundial aclamado pela crítica, bastante popular que redefiniu a estratégia em tempo real com uma combinação atraente de campanhas rápidas, ambientes de combate dinâmicos e táticas avançadas baseadas em esquadrões.

Warhammer 40,000: Space Wolf

Lidere os Sons of Russ para a batalha e abra caminho através de hordas de inimigos ferozes com tiros de Boltgun e dentes de Chainsword. Escreva a sua própria saga em Space Wolves enquanto caça os seus inimigos - os Chaos Space Marines.

Star Trek Fleet Command

Utilize as suas habilidades de estratégia, combate, diplomacia e liderança para dominar o universo perigoso de Star Trek Fleet Command.

Explore uma galáxia à beira da guerra onde as forças da Federação, klingons e romulanos lutam para controlar os quadrantes Alfa e Beta. Descubra um antigo segredo que pode mudar o equilíbrio do poder para sempre.

Homepage: Scopely

Preço: Gratuito (compras in-app)

Pontuação: 4,6 [iOS]/ 4,1 [Android] Estrelas

XCOM 2 Collection

Para os fãs de XCOM esta será uma grande aquisição para poderem jogar em qualquer lugar. Neste jogo destrua o regime alienígena através do seu telefone ou tablet com a coleção XCOM 2; a experiência completa do XCOM 2: War of the Chosen e quatro pacotes DLC num único pacote, sem compras na app.