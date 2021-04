5 Apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

5 Novas apps para Android

Fitplan: Home Workouts and Gym Training

Depois de mais uma fase se confinamento, quer finalmente voltar aos treinos, mas ir para o ginásio está fora de questão? Saiba que pode fazer treinos dirigidos por professores e atletas de competição através do smartphone e dirigidos à sua condição física.

A app Fitplan é um desses casos, haverá um período experimental de 7 dias, para conhecer o estilo dos treinos e depois disso terá uma mensalidade, bastante em conta.

Homepage: Fitplan Technologies Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Editor de Fotos & Colagem – Neon Photo Editor

Para os amantes da edição de fotos e para os mais criativos, existem apps absolutamente fantásticas. Não necessitam de conhecimentos avançados em edição, apenas requerem imaginação.

Com o Neon na sua génese, este editor via permitir criar imagens únicas.

Homepage: InShot Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

FaceCast

Para quem é fã das apps de vídeos curtos, ao estilo do TikTok, mas quer algo diferente, então a FaceCast pode ser uma boa opção. Além do feed de vídeos curtos, o utilizador ainda poderá fazer transmissões em direto, pode conversar através de chats de vídeo, criando uma interação única.

A app é gratuita e está disponível em mais de 150 países.

Dashlane

O Dashlane é um serviço multi-plataforma que permite gerir e proteger toda a sua informação digital crítica num cofre digital. Protege dados de acesso, informações de pagamento (cartões de crédito), documentos de identidade e outra informação pessoal.

Além disso, tem ainda a possibilidade de guardar qualquer tipo de ficheiro como assinaturas, licenças de software, documentos jurídicos ou outros, garantindo que tudo fica encriptado e bem protegido.

Homepage: Dashlane

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Focus Plant

Para quem passa demasiado tempo agarrado ao smartphone e já percebeu que isso prejudica a concentração, nos estudos ou mesmo no trabalho, tem que instalar esta app.

Focus Plant é basicamente um cronómetro de estudo com objetivos a alcançar, que vão sendo conseguidos à medida que se vai passando mais tempo longe do telefone.

Instale ainda: