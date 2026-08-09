Android Auto e o CarPlay vão sair das estradas e chegar aos barcos em 2027

Todos reconhecem as vantagens do Android Auto e do CarPlay no dia a dia. Estes são essenciais para muitos nas estradas e com as apps que estão associadas. Esse cenário vai mudar em breve, com o Android Auto e o CarPlay a mudarem de pistas. Vão sair das estradas e chegar aos barcos em 2027.

Android Auto e o CarPlay vão chegar aos barcos

Os sistemas de navegação e entretenimento que dominam os painéis dos automóveis encontraram um novo ecossistema. A MasterCraft Boat Holdings confirmou que vai integrar de fábrica o Apple CarPlay e o Android Auto no timão das suas novas embarcações. A novidade estreia-se nas marcas Crest e Balise, marcando um ponto de viragem na forma como a tecnologia de consumo é aplicada ao setor náutico.

A grande barreira para esta transição sempre foi a cartografia. Os softwares de mapas tradicionais, como o Google Maps ou o Apple Maps, não possuem dados sobre vias marítimas ou profundidade. Para resolver o problema, a fabricante aliou-se à aplicação Savvy Navvy. Este software especializado em navegação marítima passa a funcionar diretamente na interface dos ecrãs náuticos através dos sistemas da Apple e da Google.

Tecnologia automóvel ao serviço da navegação marítima

Esta integração elimina as interfaces complexas e pouco intuitivas que habitualmente equipam as embarcações de recreio. Ao utilizar a estrutura do CarPlay e do Android Auto, a experiência de utilização torna-se idêntica à de um automóvel. Os navegadores ganham acesso imediato a cartas náuticas detalhadas, previsões meteorológicas em tempo real, dados sobre marés e alertas de tráfego marítimo.

A facilidade de utilização é o principal trunfo desta novidade. O utilizador pode traçar a rota em casa, utilizando o smartphone ou tablet, e o plano de viagem surge automaticamente no ecrã da embarcação assim que o dispositivo é ligado ao painel. O sistema disponibiliza ainda diferentes modos de visualização, incluindo mapas por satélite e modos específicos para navegação noturna ou diurna.

Modos de navegação e disponibilidade no mercado

A implementação desta tecnologia arranca com o lançamento dos novos modelos das gamas Conquest e Caribbean, integrados na linha de 2027. Estas embarcações virão equipadas de série com o sistema no painel de instrumentos e incluirão uma subscrição da versão Premium da aplicação de navegação.

A flexibilidade do software permite ainda que a tecnologia ultrapasse as fronteiras destes modelos específicos. Uma vez que o sistema corre sobre as plataformas da Apple e da Google, qualquer embarcação equipada com um ecrã compatível com CarPlay ou Android Auto poderá utilizar a aplicação para navegar no mar. A transição abre caminho para uma modernização acelerada dos painéis de instrumentos no setor náutico, aproximando a navegação marítima da simplicidade tecnológica que já se tornou padrão nas estradas.