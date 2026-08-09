Portugal: Burlões enganam oito idosos por dia! MB WAY é a “nova arma”

As burlas contra idosos continuam a aumentar em Portugal e os métodos utilizados pelos criminosos estão cada vez mais sofisticados. Entre as técnicas mais utilizadas estão os esquemas relacionados com pagamentos digitais, com o MB WAY a assumir particular destaque.

De acordo com dados da GNR citados pelo Jornal de Notícias, durante 2025 foram registadas 2756 burlas dirigidas a idosos, mais 212 casos do que em 2024, o que representa um aumento de 8,3%. Na prática, significa que foram registadas, em média, cerca de oito burlas por dia contra esta faixa da população. O número de burlas, só nos últimos cinco anos, aumentou 71%.

MB WAY continua a ser explorado pelos burlões

A crescente utilização de aplicações de pagamentos instantâneos também abriu novas oportunidades para os criminosos. O MB WAY é uma ferramenta legítima e segura, mas a sua utilização exige atenção, sobretudo quando alguém desconhecido tenta convencer o utilizador a realizar determinadas operações.

Um dos esquemas mais conhecidos envolve falsos compradores em plataformas de compra e venda online.

O burlão contacta a vítima demonstrando interesse num produto anunciado e propõe realizar o pagamento através do MB WAY. A partir daí, tenta convencer o vendedor a seguir determinadas instruções na aplicação ou num terminal Multibanco.

O objetivo pode passar por levar a vítima a associar um cartão bancário ao número de telefone controlado pelo criminoso ou, simplesmente, convencê-la a realizar uma operação que acaba por permitir ao burlão movimentar dinheiro.