Alerta Android: Se instalou alguma app desta…é melhor ter cuidado com o Facebook

Com tanta app disponível é natural que existam algumas com segundas intenções! Como sabemos, a Google não tem tido a capacidade de controlar todas as apps que estão disponíveis na loja de aplicações e, às vezes, são descobertas várias apps fraudulentas.

Recentemente a Google descobriu a existência de 25 apps que roubavam as credenciais do Facebook! Se tem alguma instalada remova-a e mude as credenciais do Facebook…

Quem tem dispositivos Android deve estar sempre atento ao que instala. É verdade que também existe malware para outros sistemas, mas o sistema operativo Android é normalmente o preferido dos cibercriminosos. Além disso, a existência de várias lojas paralelas à oficial também não ajudam no controlo de apps maliciosas! O pior é quanto a própria loja de apps oficial do Facebook também possui malware.

Google removeu 25 apps Android que roubavam as credenciais do Facebook

Com mais de 2,34 milhões de downloads no total, a Google removeu 25 apps que roubavam as credenciais do Facebook. Do conjunto de apps fazem parte editores de imagem, apps com wallpapers, as populares apps de lanterna, gestores de ficheiros e até jogos.

A lista completa de apps pode ser encontrada na tabela seguinte. Se instalou alguma destas apps deve removê-la de imediato e também proceder à alteração das credenciais do Facebook.

De acordo com informações de peritos de segurança, as apps apresentam uma interface de autenticação do Facebook só que possui código escondido é capaz de roubar as credenciais. Sempre que tiver de instalar uma app no seu Android, certifique-se que precisa mesmo dessa app. Além disso, faça uma pequena pesquisa para perceber o feedback dos utilizadores. Não devem também instalar apps fora da loja oficial de apps da Google.

Não se esqueçam também de mudar com alguma regularidade as passwords dos serviços online, como por exemplo das redes sociais.