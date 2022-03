As vendas de smartphones com tecnologia 5G tem crescido ao longo dos últimos meses. Esta é já uma tecnologia cada vez mais presente e que os consumidores começam a exigir nos seus equipamentos.

Os números de mostram isso mesmo e uma nova barreira foi ultrapassada. Pela primeira vez o mercado dos smartphones teve mais propostas 5G a serem escolhidas, deixando para trás a tecnologia 4G.

Smartphones 5G já dominam as vendas no mercado

As redes 5G são cada vez mais uma realidade, com muitos países e operadores a terem as suas propostas comerciais disponíveis. Isso leva a que os seus clientes olhem para estas propostas como uma alternativa viável e apetecível. As próprias marcas de smartphones apostam nesta tecnologia cada vez mais.

Assim, é lógico que as vendas de smartphones 5G esteja a crescer, dado este interesse. Os números da Counterpoint revelam este crescimento e marcam um momento importante. Em janeiro deste ano as vendas destes equipamentos ultrapassam as dos 4G.

Números de vendas começaram a mudar

A diferença ainda não é significativa, mas abre a porta a um movimento que não deverá ser invertido. No início de 2022 as vendas de smartphones 5G atingiram o valor de 51%, em contraste com os 49% que os 4G atingiram.

Os números são ainda mais visíveis quando se olha aos mercados de forma isolada. A penetração de smartphones 5G atingiu 73% na América do Norte e 76% na Europa. Segundo a Counterpoint, o grande impulso para a adoção do 5G veio das operadoras chinesas e da capacidade de os fabricantes em terem estes smartphones a preços competitivos.

Apple e Android no topo das propostas

A Apple domina os mercados da América do Norte e da Europa Ocidental com uma quota de vendas de 50% e 30%, respetivamente. Com um ciclo médio de substituição de quatro anos, muitos utilizadores atualizam agora os seus smartphones.

O Android contribuiu com um quinto das vendas de smartphones 5G em janeiro. Com chips mais acessíveis, fabricados pela MediaTek e Qualcomm, os preços caíram para valores mínimos, o que aumentou a penetração de smartphones 5G.