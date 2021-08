61% dos leitores gostavam que a linha Samsung Galaxy Note regressasse

Os modelos Galaxy Note da Samsung são um dos mais poderosos de toda a gama da marca sul-coreana. No entanto há cada vez mais provas de que a empresa vai suspender definitivamente estes equipamentos.

Neste sentido, questionámos os nossos leitores sobre se gostariam que esta linha regressasse ao mercado. Venha conhecer todos os resultados.

Gostava que a linha Samsung Galaxy Note regressasse?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 946 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se que a maioria dos leitores, com 61% das votações, gostava que a linha Samsung Galaxy Note regressasse ao mercado (577 votos).

Por outro lado, 39% dos participantes respondeu que "Não" a esta questão semanal (369 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

Se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se gostaria que a linha Samsung Galaxy Note regressasse ao mercado.

Será o fim da linha Note da Samsung?

A linha Galaxy Note da Samsung é uma das mais poderosas do seu portfólio. As vendas destes equipamentos foram um autêntico sucesso e, no geral, os proprietários destes dispositivos estão bastante satisfeitos com o desempenho do mesmo.

Com esta possibilidade em cima da mesa, muitos consumidores descontentes já mostraram o seu desagrado através de uma petição que conta já com 36.643 assinaturas. Os participantes desta iniciativa pedem que a marca sul-coreana lance um novo smartphone topo de gama da linha Galaxy Note já para o início de 2022.

