Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Ajuda, estou a começar e quero saber onde posso aprender a programar?

Boas, estou interessado em entrar no mundo da programação, mas em procura online existem inúmeros sites e plataformas para aprender. Queria saber qual a mais indicada e com certificado que seja válido e reconhecido. Obrigado Paulo Gomes

Resposta:

Paulo,

Parece-nos que está, como se costuma dizer, “a construir a casa pelo telhado”. Está apenas preocupado com a plataforma ou site para aprender e não com o mais importante.

O mais importante antes de pensar onde e como vai aprender é mesmo o que vai aprender. Existem dezenas de linguagens de programação, cada uma dedicada a um propósito e a plataformas específicas.

Assim, o que recomendamos é que escolha uma plataforma e uma linguagem de programação, sendo esta direcionada para aquilo que quer criar.

Depois, e mesmo tendo já testado a linguagem de programação, poderá escolher o site onde vai aprender essa mesma linguagem.

[Respondido por Pedro Simões]

Como instalar uma VPN na minha SmartTV da LG?

Bom dia, Antes de mais excelente trabalho. Queria saber vpn que existem para a smart tv lg da própria loja de aplicações. Tiago Oliveira

Resposta:

Tiago,

De forma direta utilizando uma app, tal como a que é possível utilizar num computador ou smartphone para utilizar um dos muitos serviços VPN, não é possível para smart TVs.

No entanto, há 2 formas possíveis de o fazer:

utilizando um router adicional para configurar a VPN, já que os routers dos operadores de Internet não permitem fazê-lo (qualquer router dos mais em conta, como TP-Link ou D-Link, deverão permitir configurar uma VPN)

recorrer a um serviço de VPN que suporte IPv6 e, com isso, possa definir um DNS Server para utilizar os recursos dessa VPN

Para o último caso, tem por exemplo a CyberGhost VPN:

Mas existem outras, e facilmente encontra essa informação em cada fornecedor VPN que encontrar.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter de volta a pré-visualização nas pastas do Windows?

Olá, No windows nas pastas podia-se por uma imagem(foto) e via-mos essa imagem na pasta antes de a abrir como por exemplo: Tinha uma pasta (e outras) com filmes do Charles Chaplin, e tinha a foto dele lá dentro que via na pasta. Agora não aparece. Aparece a pasta amarela sem nada, mas a foto está lá dentro. Não era possivel ter as pastas como antigamente? Cumprimentos. Obrigado José Santos

Resposta:

José,

É verdade que o Explorador do Windows ao longo do tempo tem vindo a alterar não só o aspeto mas também algumas funcionalidades. O mais chato é realmente quando desaparece algo a que estamos muito habituados…

E de facto, este é o caso. No Windows 11, a Microsoft removeu as miniaturas que aparecem nos ícones de pastas, onde agora apenas aparece uma ponta de uma folha branca a indicar que a pasta tem, pelo menos, um ficheiro.

O mais estranho disto tudo é que a Microsoft anunciou a remoção de novidades, mas esta não foi referida.

Há imensos utilizadores a queixarem-se da falta desta funcionalidade e, sendo ainda uma versão de desenvolvimento, onde provavelmente está a ser recolhido feedback, é possível que a decisão volte atrás e que a funcionalidade volte a estar disponível numa futura versão… Mas na verdade, historicamente, não é habitual que tal aconteça.

[Respondido por Hugo Cura]

OCR e o SoC M1 da Apple! Ajudam-me com estas dúvidas?

Boa tarde! Umas ajudas, por favor: 1- Conhecem alguma APP / device / software que permita "ler" páginas de livros / textos em monitores e que os transforme em caracteres digitais, prontos a editar? 2- Entre comprar um Apple M1 novo ou um Apple Pro usado (com 2-3 anos) qual é a vossa opinião? Custo-benefício... Obrigado e cumprimentos, José António Martínez

Resposta:

José,

Respondendo de forma direta às suas questões, cada uma com uma área bem definida. Estas são bem distintas, mas ambas têm resposta.

1 - No que toca à capacidade de ler texto de papel, convertendo-o para digital, terá de ser feito via OCR, mas requer sempre um equipamento dedicado. Este pode ser um smartphones Android, usando o Google Lens.Da mesma forma, pode usar o Google Photos para fazer essa conversão

2 - Quanto à compra do MacBook, se tiver possibilidade de comprar a máquina nova, com o SoC M1, então essa é mesmo a opção mais correta.

[Respondido por Pedro Simões]

Quem define a resolução, a placa gráfica ou o monitor?

Olá, Uma dúvida que tenho, dependendo do portátil / gráfica, um monitor ligado externamente por muito bom que seja, pode não suportar a resolução máxima especificada, é assim? Ou seja, como é que se pode confirmar que um monitor externo de resolução 4k (por exemplo) vai dar essa resolução ligado a um portátil que já tenha na minha posse? Há forma de fazer essa validação antes da aquisição do monitor externo? Ou independentemente do PC ou da gráfica, desde que o monitor suporte a resolução xpto, esta é assegurada? Neste âmbito o que deve ser tido em conta antes da compra do monitor? É a gráfica que define essa capacidade? Onde posso encontra essa info, já que nas specs dos pc's portáteis, as resoluções estão sempre orientadas ao display integrado Obrigado, Rui Pinto

Resposta:

Rui,

Tanto do lado dos monitores como do lado das placas gráficas, existem valores máximos admissíveis para a resolução e taxa de atualização, onde ficará limitado pelo componente que tiver menor capacidade.

De facto, não conseguirá validar essa especificação a consultar informação do ecrã integrado, simplesmente porque tem características diferentes, mas o valor máximo de resolução e taxa de atualização da saída de vídeo externa é uma especificação que geralmente faz parte das características discriminadas do computador.

No caso de um monitor 4k, onde vai querer ver pelo menos a 60 Hz, os computadores de entrada de gama geralmente suportam um máximo de apenas 4K @ 30 Hz, pelo que num caso desses iria ficar limitado pela placa gráfica.

Portanto, deve procurar nas especificações desse modelo no site do fabricante ou, caso não seja indicado, fazer essa pesquisa pelo modelo da placa gráfica, no site desse fabricante.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuperar a minha conta do Facebook que foi roubada?

Bons dias!! O que podemos fazer? Quando uma conta de facebook/messenger é hackeada e alteram o mail associado e telemóvel para recuperação, há alguma linha de apoio ou algum mail para onde possamos enviar um pedido de ajuda para recuperar o acesso à conta em causa? Já consegui ver que o hacker é um gamer, num vídeo que partilhou como sendo um directo, ainda tentei interagir com o fulano, mas sem sucesso. Já tentei vários métodos de recuperação, mas sem sucesso. Que posso fazer mais? Saudações, André Gomes

Resposta:

André,

Não sendo uma situação simpática e agradável, esta poderá ser contornada de forma simples. Deverá reportar essa situação ao Facebook, que ajudará a recuperar a sua conta.

Os passos são simples e estão detalhados pela rede social:

Aceda ao perfil da conta que pretende recuperar; Clique nos 3 pontos por baixo da foto de capa; Selecione Encontrar suporte ou denunciar perfil; Selecione Outro e, em seguida, clique em Seguinte; Clique em Recuperar esta conta e siga os passos.

Podem ainda obter mais informações nesta página do Facebook.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.