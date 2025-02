X está a bloquear os links para o Signal, limitando o acesso a mensagens seguras

A rede social de Elon Musk, X, o antigo Twitter, começou agora a bloquear os links para o Signal.me. Este é um encurtador de URLs associado à aplicação de mensagens seguras Signal. O serviço permite aos utilizadores gerar links que permitem o contacto direto através da plataforma encriptada. Esta é uma situação que não se esperava e que vai contra muito do que tem sido dito.

Os bloqueios afetam mensagens diretas, publicações públicas e páginas de perfil, como foi inicialmente noticiado pelo blogue Disruptionist. A restrição surge numa altura em que o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) intensifica os esforços para cortar nas despesas federais. Isso levou a mudanças em várias agências, incluindo a NASA e o Departamento de Educação.

Como resultado, os funcionários do governo têm confiado cada vez mais no Signal para a comunicação encriptada. Querem garantir a troca segura de informações e de mensagens. Os relatórios indicam que quase 10.000 funcionários federais foram despedidos como parte das medidas de redução de custos do DOGE.

Com agências como a USAID a enfrentarem também encerramentos, os trabalhadores afetados recorreram à plataforma segura do Signal para comunicação e possíveis denúncias sobre ações governamentais. As tentativas de partilhar links do Signal.me no X de Elon Musk acabam em mensagens de erro.

Ao tentar publicar um link, a plataforma apresenta a mensagem: “Algo correu mal, mas não se preocupe – vamos tentar novamente”.

As publicações contendo links do Signal.me não são enviadas

As mensagens diretas com os links são bloqueadas

Um pop-up de aviso informa que o pedido parece automatizado

Os utilizadores são aconselhados a tentar novamente mais tarde, embora os relatos sugiram que o problema persista.

Apesar do autoproclamado apoio de Elon Musk à liberdade de expressão, os críticos argumentam que as suas ações contradizem este princípio. É conhecido por atacar indivíduos e meios de comunicação que criticam as suas decisões, com acusações de bloquear vozes dissidentes no X.

A decisão de restringir os links do Signal levanta preocupações sobre o controlo que as plataformas de redes sociais exercem sobre os canais de comunicação. À medida que as mensagens encriptadas ganham destaque, permanecem dúvidas sobre as implicações da decisão de Elon Musk do X na privacidade digital e na liberdade de expressão.