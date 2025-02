Google iniciou a maior luta contra a pirataria e IPTV da sua história

Ao ser um dos pilares da Internet, a Google tem a responsabilidade de lutar contra a pirataria a outros elementos negativos. Procura responder a todos os pedidos e agora revelou que esteve muito ativa, ao ter iniciado a maior luta contra a pirataria e IPTV da sua história. Este é um momento histórico.

Google iniciou a maior luta contra a pirataria

A Google bateu um novo recorde na luta contra a pirataria digital e IPTV. Processou nada menos que 3,5 mil milhões de pedidos de remoção de conteúdos no ano passado, ao abrigo do Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Além da IPTV, as medidas da empresa centram-se nos downloads ilegais de livros e música e nos sites de streaming.

No entanto, os especialistas são cautelosos ao avaliar a batalha que a Google parece estar a travar há algum tempo. À semelhança do que acontece com as burlas que acontecem por chamadas de spam, esta limpeza revela outra realidade. Os operadores que utilizam este tipo de conteúdo ilegal continuam a encontrar formas de o fornecer.

Os dados revelados são surpreendentes. Há quinze anos, a Google processava cerca de 250.000 pedidos de remoção por ano. Hoje, essa mesma quantidade é processada em apenas 36 minutos. Em fevereiro de 2023, a empresa anunciou ter ultrapassado os 8 mil milhões de pedidos DMCA acumulados.

IPTV e outros conteúdos são os principais visados

Esta maior eficiência no tratamento da IPTV e de outras formas de pirataria não é de todo uma coincidência. A chave, na verdade, está na automatização dos processos de deteção e denúncia de conteúdos protegidos. Graças a estes avanços, a Google consegue denunciar violações de direitos de autor praticamente em tempo real.

Os acontecimentos apontam para outro facto, no mínimo curioso e aparentemente paradoxal. São precisamente as medidas anti-pirataria as responsáveis ​​pelo aumento dos pedidos de remoção. A explicação é simples. Os sites fraudulentos simplesmente mudam de domínio, pelo que o ciclo parece aumentar quase até ao infinito.

De facto, o recorde de 3,5 mil milhões de exclusões num ano demonstra claramente que a pirataria e a IPTV continuam a ser um problema global. Pelo menos de momento não existe uma solução definitiva à vista. Por mais que a Google pareça estar a tentar reprimir estes esquemas, os cibercriminosos parecem não ter interesse em desistir.