WhatsApp na web tem uma novidade que vai gostar

O WhatsApp está permanentemente a criar novidades para levar aos utilizadores mais ferramentas. Agora, a rede social pertencente à Meta na sua versão do WhatsApp para a web foi atualizada com uma nova funcionalidade. Esta ferramenta irá permitir criar adesivos personalizados e integrados.

No fundo, passa a existir a possibilidade de usar uma imagem qualquer do computador e fabricar uma outra que será usada para ilustrar as suas conversas. Mas não é tudo!

E onde está esta ferramenta?

Para ter acesso ao criador de adesivos, abasta aceder à versão Web do WhatsApp e clicar, dentro de uma conversa, no ícone clipe de papel (anexar). Depois selecione Stikers (adesivo) e escolha uma imagem para fazer upload.

Depois de carregadas, as imagens podem ser editadas para transformá-las no adesivo perfeito. Um contorno pode ser desenhado ao redor do objeto da foto para cortar o fundo, e as imagens também podem ser cortadas (embora sempre numa proporção quadrada). Emoji, texto e adesivos adicionais do WhatsApp também podem ser colocados em camadas sobre as suas criações de adesivos.

Poder fazer os seus próprios adesivos no WhatsApp não é nenhuma novidade, e há uma grande variedade de aplicações de terceiros disponíveis para iOS e Android dedicados a esta tarefa. Contudo, este é um recurso que fica melhor quando integrado diretamente nas versões de desktop e web do serviço, especialmente porque permitem que o utilizador edite imagens com a precisão de um ponteiro do rato.

Além da versão web do WhatsApp, o recurso também chegará aos apps Desktop na próxima semana.

Há mais novidades no WhatsApp

Além desta novidade, a WABetaInfo também publicou notícias sobre o WhatsApp para Desktop. O site dedicado às informações sobre a rede social da empresa Meta refere que a aplicação planeia estender o limite de exclusão de uma mensagem.

Assim, a partir de agora, os utilizadores podem excluir mensagens para todos numa conversa em 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. De acordo com a publicação, o WhatsApp planeia alterar o limite de tempo para sete dias e oito minutos numa atualização futura.

Como este recurso ainda está em desenvolvimento, o WhatsApp pode mudar de ideia sobre expandir ou limitar a capacidade dos utilizadores de excluir mensagens mais antigas. Mas nos próximos dias já haverá mais informação.