Samsung: Expert RAW vai tornar o smartphone numa máquina fotográfica ainda melhor

Os smartphones de topo do mercado em geral são já verdadeiras máquinas fotográficas, com inúmeras funcionalidades avançadas associadas à app Câmara. A Samsung é um dos melhores exemplos disto mesmo e para os entusiastas da fotografia ou profissionais está para chegar mais uma app que elevará ainda mais as potencialidades das câmaras dos seus modelos de topo.

A app Expert RAW vai tornar o smartphone Samsung numa máquina fotográfica ainda melhor e mais completa.

Atualmente, os smartphones que oferecem um modo "Pro" com definições de captura avançadas estão limitados ao suporte à câmara grande angular ou eventualmente a esta e à ultra grande angular. Isto acontece nos modelos da Samsung. Contudo, há uma nova app que dará ao utilizador a possibilidade de mexer nos parâmetros das outras câmaras, nomeadamente, guardar as fotos em modo RAW, por exemplo, quando captadas pela câmara periscópio.

A app Expert RAW já está disponível para o Galaxy S21 Ultra a correr a One UI 4.0. No entanto, há indicação por parte de algumas fontes não oficias que poderá chegar a modelos como o Galaxy S21 Plus e Tab S5e.

A aplicação traz então o formato RAW a todas as câmaras do smartphone, o que resulta em capturas com mais detalhe, nitidez, além disso, permite a captura de fotos em JPEG sem perdas, tem funcionalidade HDR e permite ajustar todos os parâmetros comuns.

Para quem quiser testar, pode encontrar os links para acesso ao APK na seguinte publicação do Twitter.

Tentámos instalar num smartphone Samsung recente da série Galaxy A, mas, evidentemente, não funciona. A app já está disponível na Galaxy Store, mas apenas na Coreia do Sul. Pode ser que em breve seja estendida a mais modelos de smartphones e a mais mercados de forma oficial.