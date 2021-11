Hisense: Gama de TVs em destaque nesta Black Friday

A Black Friday é o dia que dá o pontapé de saída da temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas retalhistas e grandes armazéns. Uma das marcas que se irá associar a esta iniciativa é a Hisense.

Em destaque estará a gama de Laser TVs da Hisense.

Com a Black Friday a marcar este mês de novembro, a Hisense dispõe de uma nova gama de modelos de Laser TV, lançada durante o primeiro semestre deste ano e que assenta numa autêntica revolução na experiência cinematográfica.

A Laser TV responde à fusão de som e imagem de primeira qualidade. O seu ecrã sónico de 88 polegadas, mas também disponível em versão de 100” e 120” – com mais de 100,000 unidades de áudio integradas – tem uma frequência mínima de 50 Hz e oferece uns graves potentes e enérgicos, proporcionando um som envolvente de 360° com um volume máximo de 90db para desfrutar de entretenimento a partir de qualquer ângulo. Desta forma, proporciona até 97% de relação de alta fidelidade que cria sons reais e de elevada nitidez.

As imagens que se vêm no ecrã, de qualidade 4K HDR, rica em detalhes e cores, são refletidas em vez de serem vistas diretamente, reduzindo assim o cansaço visual. Com tudo isto, a empresa consegue “levar o cinema até casa” com promoções especiais em alguns dos modelos da gama Laser TV da Hisense naquela que é uma das épocas mais aguardadas para adquirir produtos de eletrónica de consumo.

Durante este período iremos também encontrar os televisores QLED, como a gama A7GQ em 55”, 58” e 65”, com tecnologia Quantum Dot que reproduzem mais de mil milhões de cores criando imagens de um grande realismo. A Hisense preocupa-se com o detalhe integrando a tecnologia Dolby Vision IQ que ajusta automaticamente as imagens HDR segundo o conteúdo e as condições de luz externa.

Para os amantes do desporto, destaque para alguns modelos da gama Hisense4K UHD A7100F que conta com o Modo Desporto; um algoritmo que recria as cenas desportivas como se as vivesse em direto.

A Hisense foi fundada em 1969 na China e é um dos principais fabricantes mundiais de televisores, eletrodomésticos e ar condicionado. Comercializa os seus produtos em mais de 130 países e integra o Top 10 das melhores empresas de inovação tecnológica a nível internacional. O seu portfolio de produtos inclui também smartphones e outras soluções tecnológicas para utilizadores finais e B2B.

A Hisense Iberia, com sede em Valência, leva já uma década de constante crescimento no mercado espanhol e português. Os seus produtos inovadores podem ser encontrados em mais 5.000 pontos de venda, entre os quais alguns dos retalhistas mais importantes nos dois países.