Partes do código-fonte do Twitter foram publicadas no GitHub

Com base num processo judicial, foi revelado que parte do código-fonte do Twitter esteve publicado no GitHub da Microsoft. A rede social refere que possa lá ter estado durante "vários meses".

Foi com base num processo judicial, segundo o The New York Times, que foi conhecido que o Twitter teve parte do seu código-fonte publicado no GitHub. Segundo o que é descrito, o pedido de remoção ao site foi feito na sexta-feira, tendo sido removido no próprio dia.

No entanto, não existem informações sobre quando esse código foi carregado no GitHub, mas a rede social acredita que possa lá ter estado disponível "há vários meses".

O Twitter pretende agora que os tribunais ordenem que o GitHub revele a identidade da pessoa que fez o upload do código-fonte e também de qualquer pessoa que o possa ter transferido posteriormente.

Twitter aponta o dedo a um ex-funcionário

O jornal relata, citando fontes não identificadas, que os executivos do Twitter acreditam que o código foi publicado por um ex-funcionário da empresa que foi demitido no final de 2022, quando Elon Musk assumiu a rede social como proprietário e CEO. A notícia não seria assim tão descabida, considerando a forma como todo o processo de despedimentos aconteceu (e continua a acontecer).

Esta divulgação poderá abrir a posta a um ataque de hackers através do código-fonte do Twitter, o que poderá ser ainda mais grave dos que os casos de interrupções do serviço que aconteceram depois que as equipas da rede social foram desmembradas.