Funcionários da Apple duvidam do potencial do headset de realidade mista

A Apple parece estar preparada para, dentro de poucos meses, lançar o seu próprio headset de realidade mista. Contudo, alguns funcionários parece que já saíram do projeto por não acreditarem nele e os que ficaram são céticos quanto ao potencial de sucesso do produto.

O headset de realidade mista da Apple, que envolverá uma experiência de realidade aumentada e realidade virtual, deverá ser lançado ainda este ano. Contudo, nem todos parece acreditar no potencial do produto. O The New York Times publicou um artigo onde fala que os funcionários da Apple alocados ao projeto estão céticos quanto ao seu sucesso e muitos já o abandonaram por não acreditarem no produto.

Segundo os rumores mais recentes, a Apple deverá apresentar o headset na WWDC - a conferência dedicada aos programadores -, em junho. De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple recentemente demonstrou o dispositivo aos seus 100 principais executivos no Steve Jobs Theatre na Califórnia, "sugerindo que uma apresentação pública estaria próxima".

No entanto, por trás da apresentação, o NYT sugere que houve alguma turbulência interna sobre o futuro do headset de realidade mista. Embora isso pareça normal sempre que uma empresa faz uma incursão numa categoria de produto completamente nova (algo que a Apple fez várias vezes no passado), o jornal diz que as coisas desta vez são diferentes.

Não se prevê sucesso com este produto Apple?

No texto pode ler-se que "alguns céticos internos questionaram se o novo dispositivo seria uma solução em busca de um problema". É ainda dito que, ao contrário do iPod, que colocou músicas digitais no bolso das pessoas, e do iPhone, que combinou as habilidades de um reprodutor de música e um telefone, "o headset não foi impulsionado pela mesma clareza".

Uma série de saídas de executivos da equipa de design de produtos, que começou com Jony Ive em 2019 e foi seguida pela saída do seu sucessor, Evans Hankey, no ano passado, parecem ter sido o mote para esta dúvida. A Apple não nomeou um novo chefe de design industrial desde então e supostamente deixou o engenheiro Mike Rockwell encarregado do desenvolvimento do novo produto.

Supostamente, estas situações levaram a que alguns funcionários se perguntassem se a empresa adiaria o lançamento do headset, mas não parece que isso vá acontecer, principalmente, porque a sua produção está em andamento.

Ainda sem uma imagem divulgada, fala-se que os óculos possam vir a ter uma aparência semelhante a óculos de ski, com uma coroa física que permita entrar e sair do VR. O preço apontado pelos analistas deverá rondar os 3000 dólares.